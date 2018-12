Bologna-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bologna ospita il Milan nel posticipo della 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bologna di Pippo Inzaghi ospita il Milan di Gennaro Gattuso nel posticipo del martedì della 16ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono terz'ultimi in classifica con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, i rossoneri occupano il 4° posto a quota 26 con un cammino di 7 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

L'attaccante paraguayano è il miglior realizzatore dei rossoblù con 4 goal in 15 presenze, mentre Gonzalo Higuain è il giocatore più prolifico del Diavolo con 5 reti in 11 gare giocate. Il Bologna è reduce da un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, il Milan ha riportato invece 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan si giocherà martedì 18 dicembre 2018 alle ore 20.30 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà il 141° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN IN TV E STREAMING

Il posticipo Bologna-Milan sarà trasmesso in esclusiva da Sky. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-MILAN

Tutti a disposizione per Pippo Inzaghi tranne l'infortunato Pulgar: in regia ci sarà Nagy. Modulo 3-5-2 per il tecnico piacentino, grande ex della sfida col Milan: davanti conferma per il tandem Palacio-Santander, in difesa tornerà Calabresi dopo la squalifica. Svanberg e Dzemaili insidiano Orsolini e Poli per le maglie di mezzali, ma occhio anche all'opzione Donsah. Febbre per Dijks, a sinistra dovrebbe esserci Krejci.

Per Gattuso sono sicuramente out i vari Bonaventura, Biglia, Caldara e Borini, mentre sono di nuovo in gruppo Musacchio e Romagnoli: entrambi i difensori dovrebbero comunque partire dalla panchina. L'allenatore calabrese riproporrà così quasi sicuramente dall'inizio lo stesso undici che ha messo in difficoltà il Torino a San Siro, con Higuain e Cutrone attaccanti nel 4-4-2. Suso è tornato ad allenarsi e sarà regolarmente titolare, mentre Calhanoglu - non al meglio - potrebbe essere rimpiazzato da Laxalt.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Palacio.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone.