Bologna-Milan, le pagelle: Higuain delude, Palacio immortale

Il Milan non riesce ad aggrapparsi a Higuain e Cutrone, mentre reggono alla grande le due difese. Palacio sempre encomiabile.

BOLOGNA

SKORUPSKI 6 - Viene impensierito solo da qualche conclusione di Higuain e Cutrone, che comunque non sono certo tentativi irresistibili.

CALABRESI 6.5 - Il classe 1996 continua a ben figurare in Serie A, anche con avversari temibili come quelli di questa sera. Partita attenta e precisa.

DANILO 6.5 - Guida al meglio tutta la difesa del Bologna, che oggi si muove in blocco, di reparto. Rende la vita più complicata del previsto a Cutrone e Higuain.

HELANDER 6.5 - Gioca spesso nella zona di Suso, anche se deve stare attento a non scivolare troppo sulla sinistra. Svolge il compito alla perfezione.

MATTIELLO 6 - Oscura Calhanoglu, che per la verità si oscura da solo, e cerca di mettere in difficoltà Ricardo Rodriguez, senza esiti. Partita nella media.

POLI 5.5 - Solita partita di lotta e di governo, anche se molto confusa. Inzaghi lo chiama fuori nel secondo tempo per cercare di vincerla. (dall'82' ORSOLINI 6 - Impegna Donnarumma con un calcio piazzato pericoloso, poi spreca due ripartenze che potevano risultare decisive).

NAGY 6 - Le uniche geometrie all'interno del Bologna sono le sue. L'ungherese corre anche tanto e crea una solida barriera di fronte al terzetto difensivo.

SVANBERG 5.5 - Qualche giocata interessante ma nulla di particolarmente esaltante. Inzaghi chiedeva anche inserimenti al suo talentino, che però oggi si limita al semplice compito elementare. (dal 61' DZEMAILI 5 - Lo svizzero è il lontano parente di quello ammirato lo scorso anno, tira spesso da fuori area ma la sfera non finisce mai nemmeno vicino alla porta di Donnarumma).

MBAYE 6 - Come il suo collega di ruolo non si nota particolarmente in fase offensiva, ma l'ex Inter chiude bene le giocate di Suso e lascia tutto in campo.

PALACIO 6.5 - Le 36 primavere non si sentono per niente. Corre in lungo e in largo su tutto il fronte offensivo, è sempre il primo appoggio per i compagni ed impensierisce anche Donnarumma.

SANTANDER 5 - Oggi il 'Ropero' non brilla, non fa il solito lavoro di fatica e di sponde per i compagni. (dal 90' DESTRO SV).

MILAN

DONNARUMMA 6 - E' costretto ad un intervento serio soltanto nel finale, su un calcio di punizione di Orsolini. Nel primo tempo è bravo a negare il goal a Palacio su un destro angolato.

CALABRIA 6 - Nel primo tempo aiuta Suso ed è sempre in proiezione offensiva. Cala visibilmente nella ripresa, limitandosi a restare bloccato.

ZAPATA 6.5 - L'unico reparto che si salva oggi nel Milan è senza dubbio la difesa. L'esperto colombiano è ormai in piena forma fisica dopo queste gare giocare da titolare. Ferma tutti anche in ripiegamento, anche grazie alla sua velocità.

ROMAGNOLI 6.5 - Al rientro dal suo infortunio, lanciato come titolare, non sente minimamente pressione ed effettua la solita partita ai limiti della perfezione. Anche se gli avversari non erano certo irresistibili.

RODRIGUZ 5.5 - Il meno brillante della linea difensiva è lui. Gioca bene in fase di non possesso, ma in fase di proposizione sbaglia tanto, forse troppo.

SUSO 5.5 - Dai giocatori come lui Gattuso si attendeva qualcosa in più. Lo spagnolo si accende a tratti nel primo tempo, mentre si spegne del tutto nella ripresa. (dall'85' LAXALT SV)

KESSIE' 5 - Sottotono rispetto alle ultime partite del Milan, nelle quali aveva suonato la carica. Prende anche una ammonizione pesante, che farà scattare la sua squalifica per la gara contro la Fiorentina.

BAKAYOKO 4.5 - Non gioca una brutta partita fino a 20 minuti dalla fine, quando nel giro di pochi minuti ottiene una doppia, ingenua, ammonizione. Lascia i suoi compagni in dieci.

CALHANOGLU 5 - Tante giocate confuse, tanti errori nei tiri da fuori area e anche sui calci piazzati. Il vero Calhanoglu ancora non si vede. (dal 78' JOSE' MAURI 6 - Entra in una situazione difficile e gestisce bene il pallone a centrocampo).

HIGUAIN 5 - Due tiri in porta nel primo tempo, qualcosa in più nella ripresa, ma sempre troppo poco per un attaccante del suo livello. Appare anche insofferente con il solito linguaggio del corpo.

CUTRONE 5 - Un giocatore irriconoscibile, forse anche per il freddo di Bologna. Meno veleno del solito, meno movimenti e, di consueguenza, poche occasioni da sfruttare. Gattuso lo chiama in panchina dopo un'ora. (dal 61' CASTILLEJO 6 - Qualche giocata intraprendente la fa, ma lo spagnolo fatica a trovare la giusta posizione in campo).