Bologna-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita il Milan capolista nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita il Milan capolista di Stefano Pioli nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A. I felsinei si trovano in 13ª posizione in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, i lombardi guidano la graduatoria a quota 43 con un cammino di 13 vittorie, 4 pareggi e 2 k.o.

Nei 72 precedenti in Serie A disputati in casa degli emiliani, i rossoneri conducono a livello statistico con 26 successi, 25 vittorie del Bologna e 21 pareggi. Limitatamente alle sfide in trasferta col Bologna, il Milan è imbattuto da 14 gare (10 vittorie e 4 pareggi). L'ultima affermazione interna della formazione felsinea risale infatti al 10 marzo 2002, quando i rossoblù di Guidolin batterono 2-0 il Milan di Ancelotti con reti di Fresi e Julio Cruz.

Complessivamente i rossoblù hanno ottenuto il successo soltanto una volta negli ultimi 22 confronti di campionato con il Milan, il 6 gennaio 2016 a San Siro (0-1 con goal di Giaccherini), riportando per il resto 5 pareggi e 16 sconfitte. La squadra di Mihajlovic ha collezionato un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, quella di Pioli è reduce da 2 sconfitte contro e e 2 vittorie, e in settimana è stato eliminato dalla Coppa perdendo il derby contro l' .

Se segnassero anche al Bologna, i rossoneri potrebbero stabilire il proprio primato assoluto di partite esterne con goal in Serie A, portandosi a 20: l'attuale record di 19 ha eguagliato quello stabilito tra marzo 1992 e aprile 1993.

Roberto Soriano, che contro il Milan taglierà il traguardo delle 200 presenze in Serie A, è il miglior marcatore del Bologna con 6 reti, Zlatan Ibrahimovic è invece il bomber del Milan con 12 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan si disputerà il pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 146ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

L'anticipo Bologna-Milan sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

La sfida Bologna-Milan, mediante Sky Go, potrà essere vista anche in diretta , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nella prima ipotesi bisognerà premunirsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nella seconda sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sly, che, acquistando uno dei pacchetti proposti, permette di seguire in streaming anche le partite di Serie A.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire

Mihajlovic avrà indisponibile il solo Santander per infortunio. Il ruolo di centravanti potrebbe essere ricoperto da Palacio. In questa ipotesi sulla trequarti agirebbero Orsolini, Soriano e Barrow, ma anche Sansone è in corsa per un posto da titolare. In mediana il consolidato tandem composto da Schouten e Dominguez, quest'ultimo in vantaggio su Svanberg. In difesa, davanti al portiere Skorupski, Tomiyasu e Danilo formeranno la coppia centrale, con De Silvestri e Dijks terzini.

Pioli dovrà ancora fare i conti con le tante assenze: oltre a Calhanoglu, positivo al Covid-19, non saranno della gara Kjaer, che ha riportato una lesione al retto femorale nel Derby di Coppa Italia, Gabbia e quasi sicuramente Brahim Díaz, anche quest'ultimo uscito malconcio dal match contro l'Inter. In dubbio anche Tonali. Fra i pali tornerà Gigio Donnarumma, squalificato per la stracittadina. Al centro della difesa spazio dal 1' al nuovo acquisto Tomori in coppia con Romagnoli, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due terzini. In mediana c'è Meité, ma anche Bennacer è tornato a disposizione. Davanti Ibrahimovic sarà il centravanti, mentre è piena bagarre sulla trequarti: dovrebbe spuntarla Krunic assieme a Rafael Leão e Castillejo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo Lar., Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Meité; Castillejo, Krunic, Leão; Ibrahimovic.