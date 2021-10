Bologna-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida il Milan nell'anticipo serale della 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Milan

Bologna-Milan Data: 24 ottobre 2021

24 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite),

Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Milan di Stefano Pioli nell' anticipo serale della 9ª giornata di Serie A. I felsinei sono ottavi in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i lombardi invece occupano la 2ª posizione dietro al Napoli a quota 22, e sono attualmente imbattuti in campionato con un cammino di 7 vittorie e un pareggio.

I rossoneri sono in vantaggio nei 73 precedenti giocati in Serie A in casa dei rossoblù, in virtù di 27 vittorie, a fronte di 25 affermazioni degli emiliani e di 21 pareggi. Il Bologna, in particolare, non batte in casa il Milan da ben 19 anni: l'ultimo successo risale al 10 marzo 2002, quando la squadra guidata da Guidolin si impose 2-0 su quella di Ancelotti grazie alle reti di Fresi e Julio Cruz. Da allora sono arrivate 11 vittorie dei lombardi e 4 pareggi.

Il Milan, reduce dall' amara sconfitta contro il Porto in Champions League, è la squadra dei maggiori cinque campionati europei che nel 2021 ha ricevuto più rigori a favore (14) e che ha realizzato più reti dal dischetto (11), mentre gli emiliani sono imbattuti nelle ultime 4 gare interne di campionato (3 vittorie e un pareggio).

I due tecnici Sinisa Mihajlovic e Stefano Pioli sono i grandi ex del confronto, avendo allenato entrambi la formazione avversaria. Musa Barrow e Marko Arnautovic, autori entrambi di 3 goal, sono i giocatori più prolifici del Bologna nel torneo. Con gli stessi goal a condurre fra i marcatori nelle fila rossonere troviamo Brahím Díaz, che non sarà della partita perché positivo al Covid-19, Rafael Leão e Olivier Giroud. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan si disputerà la sera di sabato 23 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, e sarà la 147ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale della 9ª giornata di Serie A, Bologna-Milan, sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Bologna-Milan su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Su Sky, invece, la telecronaca di Bologna-Milan è stata affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà supportato da Luca Marchegiani come seconda voce.

I tifosi avranno diverse opzioni per seguire Bologna-Milan in diretta streaming. Su DAZN e Sky Go la partita potrà essere vista su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando le rispettive app per sistemi iOS o Android, e su personal computer e notebook collegandosi direttamente con i siti ufficiali delle due piattaforme.

Al termine della gara, inoltre, gli utenti DAZN avranno a disposizione l'evento integrale e gli highlights per la visione on demand.

Un'ulteriore possibilità è costituita da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Collegandovi con il portale fin dal prepartita, troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'ìnizio, sarete aggiornati live minuto per minuto su tutto ciò che accade nella gara.

Nel Bologna da valutare le condizioni di Dominguez, alle prese con un problema al polpaccio: in caso di forfait, fiducia al giovane Binks in difesa con Medel in mediana. Mihajlovic conferma il 3-4-2-1, con Soriano e Barrow a sostegno di Arnautovic.

Ibra scalda i motori per partire dal primo minuto e guidare l'attacco del Milan, con Krunic sulla trequarti insieme a Saelemaekers e Leao. Rebic proverà a recuperare in tempo utile, in difesa Romagnoli morde il freno, mentre Ballo-Tourè e Kalulu si giocano una maglia sull'esterno.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.