Bologna-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida il Milan nel posticipo domenicale della 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Pioli cerca conferme dopo il successo in trasferta con il e sfida sempre fuori casa il di Sinisa Mihajlovic nel posticipo domenicale serale della 15ª giornata di .

Il Diavolo è 10° in classifica con il con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, mentre i felsinei si trovano al 12° posto con la a quota 16, con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 71 precedenti disputati in Serie A fra le due squadre in casa dei rossoblù, il bilancio è di assoluto equilibrio con 25 vittorie per entrambe e 21 pareggi. L'ultima vittoria interna del Bologna sul Milan risale al 10 marzo 2002, quando la formazione di Guidolin si impose 2-0 su quella di Ancelotti con le reti di Fresi e Julio Cruz. Da quel momento i rossoneri hanno avuto la meglio, con 9 successi e 4 pareggi.

Il Diavolo ha ottenuto 11 delle ultime 12 vittorie imponendosi con un goal di scarto sugli avversari, mentre il Bologna è la squadra della Serie A che ha conquistato più punti con goal segnati nell'ultimo quarto d'ora di gara. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è il grande ex della partita assieme al centrocampista Andrea Poli: quest'ultimo ha collezionato 109 presenze e 3 goal in tutte le competizioni con la maglia rossonera, l'allenatore serbo ha invece guidato la formazione milanese nella stagione 2015/2016.

Rodrigo Palacio è il miglior marcatore dei rossoblù con 4 goal realizzati, Theo Hernández e Krzysztof Piatek sono i giocatori più prolifici del Milan con 3 reti segnate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Milan

Bologna-Milan Data: 8 dicembre 2019

8 dicembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan si disputerà la sera di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi di , è previsto per le ore 20.45. Sarà il 143° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il posticipo Bologna-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani.

Al termine della partita sarà possibile vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti sul campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky potranno seguire il posticipo domenicale Bologna-Milan anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Mihajlovic schiererà Palacio prima punta, mentre sulla trequarti la grande novità sarà rappresentata dal gioiellino danese Skov Olsen, che dovrebbe prendere il posto di Orsolini accanto allo svizzero Dzemaili, che rileverà l'infortunato Soriano, e a Sansone. In mediana, squalificato Medel, spazio a Schouten accanto a Poli. Fra i pali agirà Skorupski, in difesa Tomiyasu e Mbaye sulle due fasce e coppia centrale composta da Bani e Danilo.

Pioli è intenzionato a schierare la stessa squadra che ha conquistato i 3 punti contro il Parma. Davanti Piatek dovrebbe vincere il ballottaggio con Rafael Leão nel tridente che per il resto vedrà Suso e Calhanoglu esterni offensivi. A centrocampo Bennacer agirà in cabina di regia, con Kessié e Bonaventura mezzali ai suoi lati. Dietro, nella difesa a quattro davanti a Gigio Donnarumma, a destra Conti dovrebbe essere preferito a Calabria, con Theo Hernández ormai punto fermo a sinistra e al centro la coppia centrale composta da Musacchio e Romagnoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo Lar., Mbaye; Schouten, Poli; Skov Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.