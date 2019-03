Bologna, Mihajlovic senza rigorista: "Non so chi sia, li hanno sbagliati tutti..."

Mihajlovic scherza sul rigorista del Bologna: "Non so chi sia, meglio che non ce li diano...Se gioca tira Dzemaili, altrimenti chi se la sente".

AAA cercarsi rigorista a Bologna dove Sinisa Mihajlovic, alla viglia della delicata trasferta di Udine, scherza sul giocatore che dovrà calciare l'eventuale tiro dagli undici metri.

Il tecnico infatti sottolinea come tutti i potenziali rigoristi non abbiano fin qui fornito le necessarie garanzie per assicurarsi il posto.

"Rigoristi? Non so chi siano, tutti quelli che abbiamo provato li hanno sbagliati quindi è meglio che non ce li diano… prima del mio arrivo erano Pulgar e Dzemaili, quindi vedremo quando ci sarà bisogno. Se Dzemaili gioca tira lui, altrimenti chi se la sente”.

Poi Mihajlovic spende belle parole per il terzino Dijks, tra i migliori anche contro la Juventus, ma non si risparmia una battuta.

"Non me lo aspettavo così in forma, con Inzaghi giocava in un altro ruolo. E’ un giocatore fisicamente e tecnicamente molto forte ma deve migliorare ancora in tante cose. Soprattutto deve migliorare l’italiano: non capisce niente di quello che gli dico. Helander gli fa da traduttore ma non so se traduce bene”.

Il tecnico nonostante l'assenza dello squalificato Pulgar esclude di cambiare sistema di gioco e conferma il recupero di Sansone.