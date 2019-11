Bologna, Mihajlovic ringrazia Mancini: "È stato il primo a chiamarmi quando mi sono ammalato"

Nella conferenza stampa al 'Dall'Ara' di Sinisa Mihajlovic ha parlato della sua malattia, dando coraggio e consigli a tutte quelle persone che sono vittime di malattie di quel calibro, e poi ha voluto ringraziare tutti quelli che gli sono stati accanto.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Fra le persone che Sinisa ha voluto ringraziare nella toccante conferenza, oltre a tutti i medici e allo staff del Sant'Orsola, c'è stato anche il CT della Nazionale Roberto Mancini: l'allenatore degli azzurri era un vecchio amico di Mihajlovic e quando ha saputo della malattia che lo ha colpito è stato il primo a farsi avanti per dare il suo supporto al serbo.

"Ecco, proprio a proposito degli amici più stretti. Con Mancini non ci sentivamo da 4 anni per una cosa che era successa. E' stato il primo a chiamarmi quando mi sono ammalato e il primo a venirmi a trovare in ospedale. Sono contento che abbiamo riallacciato la nostra amicizia. E sono molto contento anche per quello che sta facendo con la nazionale".