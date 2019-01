Bologna, Mihajlovic rilancia Destro: "Se si allena bene per me è titolare"

L'arrivo di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella stagione di Mattia Destro.

L'attaccante, ex tra le altre di Roma e Milan, finora ha giocato solo 11 partite tra campionato e Coppa Italia di cui appena 3 da titolare. E senza mai trovare la via del goal.

Adesso però come detto le cose potrebbero cambiare dato che Mihajlovic, durante la sua conferenza di presentazione, ha speso parole importanti nei confronti di Destro.

"Gli ho parlato oggi, mi sono informato su di lui: per me è incredibile che un giocatore con le sue qualità non riesca a giocare. Gli ho detto ciò che mi hanno riferito su di lui. Nel mio modo di vedere il calcio lui sarebbe ideale, ma dipende molto da lui. Mi ha fatto un'ottima impressione e mi ha detto che nessuno gli aveva detto cose di questo tipo. Io sono un tipo schietto e dico le cose come stanno: se si allena bene, per me, è titolare".