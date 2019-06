Bologna, Mihajlovic ha firmato il rinnovo: ufficiale il contratto fino al 2022

Sinisa Mihajlovic ha uffiicialmentefirmato l'accordo con il Bologna fino al 2022. Contratto triennale per il serbo, ai rossoblù da gennaio scorso.

Dopo una seconda parte di stagione con medie da , il e Sinisa Mihajlovic andranno avanti insieme: è ufficialmente arrivata la firma del tecnico serbo sul rinnovo di contratto.

Come riporta 'Sky Sport', questa mattina a Casteldebole è avvenuto l'incontro decisivo per la firma dell'allenatore ex , e . L'ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio con una nota ufficiale della società.

✍️ | Ufficiale: Sinisa Mihajlovic rinnova il contratto col Bologna fino al 2022#WeAreOne pic.twitter.com/J5iZx5a4OI — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) June 8, 2019

Il contratto lega Mihajlovic ai felsinei per tre anni: scadenza fissata nel 2022. La decisione del rinnovo era già stata presa nei giorni scorsi, la firma ha ufficializzato l'accordo.

Il tecnico, arrivato sulla panchina rossoblù al posto di Filippo Inzaghi lo scorso gennaio, percepirà 2 milioni di euro all'anno.