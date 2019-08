Bologna, Mihajlovic dirigerà l'allenamento del pomeriggio: in panchina con la SPAL

Miroslav Tanjga, vice di Mihajlovic, ha annunciato la presenza di Sinisa nell'allenamento del pomeriggio: "È tornato il nostro condottiero".

Dopo aver stupito tutti domenica sera con la sua presenza in panchina per - , primo impegno in campionato degli emiliani, Sinisa Mihajlovic si prepara a rifarlo. L'allenatore serbo, concluso il primo ciclo chemioterapico che ha dovuto affrontare per sconfiggere la leucemia, dopo esser stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola dirigerà questo pomeriggio l'allenamento della squadra nel Centro Sportivo di Casteldebole.

Ad annunciarlo sono stati il suo vice Miroslav Tanjga e il tattico Emilio De Leo, intervenuti questa mattina in conferenza stampa dopo l'acquisto di Gary Medel.

"Oggi Sinisa guiderà l’allenamento, sarà con noi. Lui è come al solito presente e combattivo. È tornato il nostro condottiero e noi ritroveremo la nostra struttura di lavoro. Venerdì affronteremo la e non sarà facile perché loro hanno una identità radicata negli anni. La presenza di Sinisa al Bentegodi per alcuni è stato uno shock positivo e per altri negativo. Ma questo non deve essere minimamente una scusa per la prestazione fatta".

Per la prima volta dall'inizio delle cure, dunque l'allenatore rossoblù può tornare a svolgere il suo lavoro quotidiano sul campo. Segno che la terapia sta procedendo bene. Prima di prendersi un periodo di riposo in vista del secondo ciclo di cure, dunque, Mihajlovic sarà in panchina anche venerdì sera per il derby con la SPAL.

E proprio a lui, come detto dai suoi collaboratori in conferenza stampa, toccherà sciogliere il nodo dell'impiego o meno dell'ultimo arrivato Medel.