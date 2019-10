Bologna, Mihajlovic dimesso dall'ospedale: finito il secondo ciclo di cure

Buone notizie dal Sant'Orsola per il Bologna: Mihajlovic ha finito il secondo ciclo di cure ed è stato dimesso, tornerà a presiedere gli allenamenti.

Arrivano ottime notizie dal reparto di Ematologia del Sant'Orsola: Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dopo aver completato il secondo ciclo di cure contro la leucemia che lo ha affetto la scorsa estate. L'allenatore del da settimana prossima tornerà a presiedere in prima persona gli allenamenti a Casteldebole.

Dopo il permesso di qualche ora concessogli dai medici per sedere in panchina durante l'ultimo incontro di pareggiato dal suo Bologna contro la Lazio , gli ultimi controlli hanno accertato il pieno recupero dei valori ematici e Sinisa ha potuto quindi essere dimesso. Miha adesso è in viaggio per dove potrà riabbracciare la sua famiglia che gli sta facendo sentire affetto e vicinanza, anche tramite messaggi social come quello della primogenita di casa Mihajlovic.

Da settimana prossima Sinisa potrà preparare la trasferta di contro la , una delle partite più suggestive della stagione per i suoi uomini, che hanno già dato prova di non farsi intimorire da nessuna squadra e di poter avere la folle ambizione di tentare il colpaccio con i bianconeri. Gli emiliani andranno a caccia dello scalpo più prestigioso della Serie A e lo faranno con il proprio allenatore in panchina, un leone che sta caricando tutto l'ambiente rossoblu con la propria forza vitale.