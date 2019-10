Bologna-Lazio, Mihajlovic sarà in panchina: c'è l'ok dei medici

Il è pronto a riabbracciare Sinisa Mihajlovic. Il tecnico infatti, come riporta 'Sky Sport', sarà presente in panchina nella gara di questo pomeriggio contro la .

Nonostante la partita più importante il tecnico la stia giocando al Policlinico di Bologna, dove è ricoverato da metà luglio per curare la leucemia, Mihajlovic ovviamente non ha mai smesso di pensare ai suoi ragazzi.

Ecco perchè i risultati più recenti (un solo punto nelle ultime tre partite) non sono affatto piaciuti a Mihajlovic, che ora vuole tornare a guidare il Bologna dalla panchina.

Il tecnico ha superato i controlli questa mattina e i medici hanno dato l'ok: Mihajlovic si presenterà al 'Dall'Ara' pur senza entrare negli spogliatoi, come peraltro già accaduto sia a che contro la .

Ad attendere Mihajlovic, oltre ai suoi giocatori, c'è anche il vecchio amico Simone Inzaghi: oggi allenatore della Lazio ma qualche anno fa suo compagno proprio in biancoceleste.

"Il primo pensiero va a Sinisa. Lui è un guerriero, sono sicuro al cento per cento che vincerà la sua battaglia. È una persona particolarmente cara - continua Inzaghi - A lui penso spesso. Ci lega un rapporto fraterno che dura da venti anni. Quando sono arrivato a per me è stato molto importante, era uno dei “vecchi” della squadra, mi ha aiutato a integrarmi. E poi abbiamo condiviso tante vittorie".