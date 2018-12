Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: fuori Immobile e Parolo, c'è Caicedo

Simone Inzaghi fa fuori Parolo e Immobile. Dentro Lucas Leiva, al rientro da titolare, e Felipe Caicedo. Okwonkwo titolare nel Bologna.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna e Lazio:

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Caicedo.

La sfida in Serie A tra i due fratelli Inzaghi è finalmente arrivata. Simone e Pippo si affronteranno in una partita fondamentale per entrambi, ma sicuramente di vitale importanza per l'ex attaccante del Milan, che rischia anche il posto in caso di sconfitta.

Il Bologna punta a sorpresa sull'inedito attacco composto da Okwonkwo e Santander, mentre a centrocampo saranno ancora Mattiello e Krejci a correre lungo tutte le fasce.

La Lazio concede turnover a due titolarissimi come Parolo e Immobile. Torna Lucas Leiva da titolare, con Felipe Caicedo in attacco. In difesa confermato Luiz Felipe.