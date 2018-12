Bologna-Lazio: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Il Bologna ospita la Lazio nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bologna di Pippo Inzaghi ospita la Lazio guidata dal fratello Simone nella 18ª giornata di Serie A . Gli emiliani sono terz'ultimi in classifica con 13 punti, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, i capitolini sono tornati al 4° posto con un bottino di 28 punti ottenuti con 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

L'attaccante paraguayano Federico Santander è il miglior realizzatore fra i rossoblù con 4 goal in 17 presenze, mentre il bomber Ciro Immobile è il giocatore più prolifico dei biancocelesti con 10 reti in 17 partite giocate. Il Bologna è reduce da una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, la Lazio ha collezionato un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-LAZIO

Bologna-Lazio si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà il 128° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE BOLOGNA-LAZIO IN TV E STREAMING

La partita Bologna-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-LAZIO

Pippo Inzaghi recupera Poli e Pulgar, regolarmente convocati, ma dovrà fare a meno dell'influenzato Falcinelli. A centrocampo Svanberg, chance per Okwonkwo.. Sulle fasce nel 3-5-2 Mattiello e Krejci. Nagy sarà confermato in regia, mentre in attacco Santander e non Palacio.

Simone Inzaghi non avrà a disposizione Badelj, fermatosi per un fastidio muscolare, e deve fare a meno anche dell'affaticato Immobile: Caicedo pronto ad affiancare Luis Alberto e Correa. In regia pienamente recuperato Lucas Leiva, che riprende il suo posto da titolare in un centrocampo completato da Milinkovic. In difesa c'è Luiz Felipe. Sono out Durmisi e Berisha.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Lucas Leiva, Lulic; Correa, Luis Alberto; Caicedo.