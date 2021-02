Bologna-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita la Lazio nella 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/21: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo le fatiche in Champions League, la Lazio torrna a pensare al campionato e alla corsa verso la Champions League. I biancocelesti sfidano il Bologna allo stadio Dall'Ara, nella 24ª giornata di Serie A.

I biancocelesti arrivano alla partita a ridosso della top four con 43 punti e con sette vittorie nelle ultime otto partite di Serie A. La squadra di Inzaghi vive un ottimo momento di forma, da confermare nella trasferta emiliana.

Gli uomini di Mihajlovic vengono invece da tre risultati utili consecutivi che stanno aiutando ad uscire dalla zona rossa, sulla quale al momento ha 10 punti di vantaggio.

Negl scontri diretti i biancocelesti vantano una striscia positiva di 15 partite senza mai perdere. L'ultimo k.o. è arrivato all'Olimpico nel marzo 2012.

Di seguito tutte le notizie su Bologna-Lazio: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO BOLOGNA-LAZIO

Bologna-Lazio, partita valida per la 24ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 27 febbraio 2021 alle ore 18.00. Sede del match lo stadio Dall'Ara di Bologna.

Come per tutte le gare del sabato alle ore 18.00, anche Bologna-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky. Si potrà seguire la partita Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite).

Bologna-Lazio sarà visibile in streaming live su Sky Go. I clienti Sky che hanno sottoscritto un abbonamento potranno scaricare l'app su vari dispositivi come smartphone o tablet, tv e streaming.

La gara sarà in streaming su Now TV, acquistando uno dei pacchetti proposti che includa anche la trasmissione delle partite di Serie A.

Potrete seguire Bologna-Lazio anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale. Collegandovi al sito già dalla mattina troverete tutte le informazioni sulla gara, che vi racconteremo poi minuto per minuto.

Dijks out e Hickey squalificato, Tomiyasu non al meglio: Mihajlovic potrebbe schierare Mbaye a sinistra, con De Silvestri a destra e Danilo con Soumaoro in mezzo. Svanberg favorito per affiancare Schouten. Orsolini e Sansone insieme a Soriano alle spalle di Barrow.

Classico 3-5-2 per Inzaghi, che potrebbe dare una chance a Muriqi a fianco di Immobile (ma Correa resta favorito). Straordinari per Leiva in mezzo al campo, tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto: Escalante è squalificato. Sale la candidatura di Lulic a sinistra, con Lazzari a destra, anche se il solito Marusic parte in vantaggio. Reina tra i pali, con Patric, Hoedt e Acerbi in difesa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.