Bologna-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna ospita la Lazio nella 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida la di Simone Inzaghi nella 7ª giornata di . Il tecnico serbo, che sta proseguendo le terapie antitumorali per guarire dalla leucemia, non potrà stare in panchina contro la squadra con cui ha vinto tanto da giocatore, ma la partita avrà sicuramente per lui un sapore speciale.

Gli emiliani sono undicesimi in classifica con 8 punti e un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre i capitolini si trovano al 6° posto assieme al con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Nei 65 precedenti fra le due squadre in Serie A in casa dei felsinei, il Bologna è in netto vantaggio con 33 vittorie, 17 pareggi e 15 sconfitte. La prospettiva però cambia se si considera il periodo più recente, visto che negli ultimi 12 incontri in casa dei rossoblù l'Aquila ha ottenuto 6 vittorie e altrettanti pareggi. L'ultimo k.o. risale al marzo del 2012.

Nicola Sansone è il giocatore più prolifico del Bologna con 2 reti segnate, dall'altra parte il bomber Ciro Immobile è il capocannoniere della Serie A con 5 goal assieme a Belotti, Berardi e Duvan Zapata.

L'attaccante del Bologna, Mattia Destro, ha trovato l'ultimo goal in Serie A proprio contro la Lazio nel maggio 2019, e ai biancocelesti ha già realizzato 5 reti in carriera. D'altro canto il capitano della Lazio, Senad Lulic, ha nei felsinei la sua vittima preferita in Serie A con 4 goal rifilati in carriera ai rossoblù, fra cui anche la sua prima marcatura nel massimo campionato nell'ottobre 2011. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Lazio

Bologna-Lazio Data: 6 ottobre 2019

6 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BOLOGNA-LAZIO

Bologna-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 131° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Bologna-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 486 del digitale terrestre). La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Gentile, con il supporto del commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky potranno seguire Bologna-Lazio anche in diretta attraverso Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per device iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Mihajlovic opererà alcune modifche alla formazione che ha perso nell'ultima giornata contro l' , alcune per necessità, altre per scelta tecnica. Fra i pali ci sarà sempre Skorupski, davanti a lui al centro della difesa, accanto a Denswil, dovrebbe rivedersi Danilo al posto di Bani. A destra sarà confermato il giapponese Tomiyasu, mentre a sinistra se Dijks non dovesse recuperare, giocherà nuovamente Kreijci. In mediana Poli affiancherà Medel. Sulla trequarti sono sicuri del posto da titolare Orsolini e Sansone, mentre è vivo il ballottaggio fra Svanberg e Dzemaili per sostituire lo squalificato Soriano. Per il ruolo di unica punta, infine, Palacio è in vantaggio su Destro e Santander.

SImone Inzaghi dovrebbe recuperare Correa in attacco, con l'argentino che ha smaltito l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto al forfait contro il in . 'El Tucu' si riprenderà dunque il suo posto accanto al bomber Immobile, rilevando Caicedo. Diversi i ballottaggi a centrocampo: a destra fra Marusic e Lazzari, a sinistra fra Lulic e Jony, con i primi in vantaggio sui secondi. Tutto invariato invece in mezzo, con Lucas Leiva in regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto in posizione da mezzali. Parolo partirà dunque dalla panchina, pronto eventualmente a subentrare a partita in corsa. In porta agirà Strakosha, davanti a lui difesa a tre scolpita con Luiz Felipe e Stefan Radu ai lati di Acerbi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.