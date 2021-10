Bologna-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio fa visita al Bologna alla 7ª giornata di Serie A: ecco dove vedere la partita in tv e streaming e le probabili formazioni.

BOLOGNA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Lazio

Bologna-Lazio Data: 3 settembre 2021

3 settembre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport 4k (numero 213 del satellite)

Streaming: DAZN , Sky Go , NOW

La Serie A torna in campo nel fine settimana con la 7ª giornata, prima di lasciare spazio alla Nazionale. Una delle sfide in programma è Bologna-Lazio: due squadre separate in classifica da soli 3 punti , ma che arrivano alla sfida con sentimenti diametralmente opposti.

La formazione allenata da Sinisa Mihajlovic, partita alla grande con 7 punti nelle prime 3 gare, è calata vistosamente cogliendone solo uno nelle successive 3 (nelle quali ha subito la bellezza di 12 goal).

Morale opposto per la squadra di Maurizio Sarri, caricata a mille dalla vittoria nel derby . Un successo che ci voleva per i biancocelesti, che in questo avvio di stagione sono stati altalenanti sia sul piano del gioco che dei risultati.

Il Bologna ha un bilancio positivo nei confronti contro la Lazio. Su 154 sfide ne ha vinte 57, contro le 54 vittorie biancocelesti e i 43 pareggi. L'ultima partita giocata in terra emiliana l'hanno vinta i felsinei, per 2-0 grazie ai goal di Mbaye e Sansone.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO BOLOGNA-LAZIO

Il match tra rossoblù e biancocelesti è in programma per domenica 3 ottobre, con inizio alle ore 12.30. Un confronto che avrà come teatro il 'Renato Dall'Ara' di Bologna e che sarà diretto dal Sig. Davide Massa della sezione di Imperia.

La sfida tra Bologna e Lazio verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Per quanto riguarda la prima opzione, per fruire della diretta televisiva basterà accedere all'app di DAZN sulla propria smart tv oppure collegare un normale televisore a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick o Google Chromecast oppure ad una console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, S, X).

Per quanto riguarda Sky, invece, basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport 4k (numero 213 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti di DAZN che seguiranno il match saranno Dario Mastroianni e Dario Marcolin. La telecronaca di Sky è stata invece affidata ad Andrea Marinozzi e Fernando Orsi.

L'app di DAZN è disponibile anche per supporti come smartphone e tablet, oppure per la diretta streaming è possibile accedere al sito tramite il proprio computer.

Sky invece offre la possibilità dello streaming tramite l'app - gratuita per gli abbonati e presente sui dispositivi citati in precedenza - di Sky Go . Un'ulteriore opzione è data da NOW : servizio on demand di Sky che consente di vedere eventi come le partite di Serie A acquistando il pacchetto 'Sport'.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche qui su Goal potrete trovare un racconto dettagliato della sfida, che partirà dalle formazioni ufficiali per poi proseguire per tutti i 90 minuti ed eventualmente con spunti che suggerirà la partita.

Mihajlovic potrebbe passare alla difesa a 3, proponendo Bonifazi, Medel e Theate davanti a Skorupski. De Silvestri e Hickey dovrebbero avanzare di qualche metro, ricoprendo il ruolo di esterni di un centrocampo completato da Dominguez e Svanberg. Sulla trequarti spazio a Soriano e Barrow, con l'ex Atalanta in ballottaggio con Sansone. Confermatissimo, infine, Arnautovic come prima punta.

Nell'undici di Sarri è aperto il ballottaggio tra Marusic e Lazzari, col primo ancora favorito. Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj completano la difesa posizionata davanti a Reina. Pochi subbi sul centrocampo, con Lucas Leiva come metronomo mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto a fare da interni. Grana Immobile per quanto riguarda l'attacco, visto che il bomber laziale è uscito per infortunio nel corso della sfida con la Lokomotiv Mosca. In caso di forfait è pronto Muriqi, con Felipe Anderson e Pedro sulle corsie esterne.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Dijks; Soriano, Barrow; Arnautovic.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro.