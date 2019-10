Bologna-Lazio 2-2: Immobile risponde a Krejci e Palacio, Correa grazia gli emiliani

Partita spettacolare fra Bologna e Lazio con Immobile che riagguanta per due volte gli emiliani trascinati da Palacio.

La partita al Dall'Ara è spettacolare: e mettono in scena una partita giocata a viso aperto e con tante occasioni. Tutte le reti arrivano nel primo tempo, con Immobile in stato di grazia che riacciuffa per due volte gli emiliani passati in vantaggio con Krejci prima e Palacio poi.

Un primo tempo pirotecnico quello fra Bologna e Lazio, con gli emiliani che passano in vantaggio dopo 21' con Krejci che capitalizza una strepitosa giocata sulla fascia di Orsolini. Bastano appena due minuti ai biancocelesti per pareggiare i conti grazie ad un'ispiratissimo Immobile , con la complicità del portiere rossoblu. Sono ancora gli uomini di Sinisa a passare in vantaggio con Rodrigo Palacio che spinge il pallone in rete dopo il palo colpito da Svanberg. E allora ci pensa ancora Immobile a riacciuffare gli emiliani con un diagonale letale per Skorupski.

Nel secondo tempo la partita continua sulla falsa riga del primo tempo, con il Bologna più propositivo e la Lazio pronta a ripartire e pungere in contropiede. La svolta arriva al 59', quandosi fa ammonire in maniera ingenua per due volte nel giro di otto minuti, lasciando così i biancocelesti in 10 uomini. Nonostante l'inferiorità numerica, però, gli uomini di Inzaghi riescono ad essere sempre molto pericolosi con delle ripartenze fulminee. Proprio da una di queste, nata da un'intuizione di Milinkovic-Savic, scaturisce il fallo da ultimo uomo diche dapprima gli vale un cartellino giallo e poi -dopo un check del Var- si tramuta in rosso. Ristabilita, così, la parità anche a livello di giocatori in campo fra Bologna e Lazio.

Nei minuti finali la troppa generosità di Palacio lo porta a commettere un fallo ingenuo su Acerbi in area di rigore, dando a Correa la possibilità di regalare la vittoria ai biancocelesti dal dischetto: l'argentino però fallisce dagli undici metri, colpendo la traversa. Il risultato finale rimane, quindi, inchiodato sul 2-2.

Un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre, ma che paradossalmente rafforza le convinzioni sia dei rossoblu che dei biancocelesti. Gli undici di Sinisa -che ha guidato i suoi dalla panchina- hanno dimostrato di poter giocare a viso aperto contro squadre di prima fascia in questa , mentre i laziali si dimostrano letali in ripartenza con la coppia offensiva Correa-Immobile servita da un centrocampo con qualità importanti.

IL TABELLINO

Marcatori : 21' Krejci, 23' Immobile, 31' Palacio, 39' Immobile

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 5, Tomiyasu 6, Danilo 5,5, Bani 5,5, Krejci 6,5, Medel 5, Poli, Orsolini 6,5 (82' Olsen s.v.), Svanberg 6,5 (72' Schouten 5,5), Sansone 6 (86' Santander s.v.), Palacio 7 All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6, Luiz Felipe 5,5 (61' Bastos 6), Acerbi 6, Radu 5, Marusic 5,5, Milinkovic-Savic 6,5, Lucas Leiva 5 , Luis Alberto 5,5, Lulic 6 (81' Jony s.v.), Immobile 7,5 (61' Parolo 6), Correa 5 All. S. Inzaghi

Arbitro: Daniele Orsato

Ammoniti: Luiz Felipe, Krejci, Leiva, Sansone, Danilo, Bani, Lulic, Palacio

Espulsi: Leiva, Medel

Note: rigore sbagliato da Correa