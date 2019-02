Bologna-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bologna sfida la Juventus nella 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida la Juventus capolista di Massimiliano Allegri nella 25ª giornata di Serie A. Gli emiliani occupano il terzultimo posto con 18 punti e un cammino di 3 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, Madama invece guida la graduatoria ancora imbattuta con 13 lunghezze di vantaggio sul Napoli e un bottino di 66 punti, frutto di 21 vittorie e 3 pareggi.

L'attaccante paraguayano Federico Santander è il miglior marcatore fra i rossoblù con 6 goal in 23 presenze, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere dei bianconeri e della Serie A con 19 reti realizzate in 24 partite giocate. Il Bologna ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta di misura contro la Roma nelle ultime 3 gare disputate, la Juventus invece ha collezionato un pareggio e 2 vittorie di fila nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-JUVENTUS

Bologna-Juventus si giocherà domenica 24 febbraio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Fra le due formazioni sarà il 144° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE BOLOGNA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La partita Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Tifosi e appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go, collegandosi con computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-JUVENTUS

Mihajlovic recupera Orsolini, Gonzalez e Lyanco, mentre Destro e Mattiello restano ai box. In attacco Palacio è in dubbio: Edera (in ballottaggio con Orsolini) potrebbe essere confermato nel tridente con Santander e Sansone. A centrocampo ai lati del regista Pulgar agiranno le mezzali Poli e Soriano. In difesa i terzini saranno Mbaye a destra e Dijks a sinistra, mentre al centro Gonzalez, Helander e Lyanco si giocano una maglia al fianco dii Danilo.

Allegri a centrocampo perde Emre Can per squalifica e Khedira alle prese con un'aritmia: il doppio forfait si aggiunge a quello per infortunio di Cuadrado, e non recupera neanche Douglas Costa. Al centro della difesa uno tra Rugani e Caceres potrebbe far respirare Chiellini giocando accanto a Bonucci, mentre Cancelo si riprenderà la corsia destra. A centrocampo da valutare Pjanic in campo a Madrid con la febbre, davanti il tridente d'attacco potrebbe essere composto da Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Dybala verso la panchina dopo la prova opaca del Wanda.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Gonzalez, Danilo, Dijks; Soriano, Pulgar, Poli; Edera, Santander, Sansone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.