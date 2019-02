Bologna-Juventus, le pagelle: Ronaldo irriconoscibile, Sansone pimpante

Nella Juventus non brillano Cristiano Ronaldo e Mandzukic, mentre risulta decisivo Dybala. Bene Sansone e Dijks per il Bologna.

BOLOGNA

SKORUPSKI 6: Pomeriggio di sorprendente tranquillità, soffia sul mancino a giro di Bernardeschi e si limita all'ordinaria amministrazione. Non può nulla sul goal.

MBAYE 6: Mantiene la posizione con diligenza, aiutando costantemente i centrali.

DANILO 6.5: Neutralizza Ronaldo con chiusure chirurgiche e strappa meritatamente gli applausi del Dall'Ara.

HELANDER 5: Puntuale e preciso a lunghi tratti, rovina tutto in occasione del guizzo di Dybala.

DIJKS 6.5: Macina chilometri con profitto, giganteggiando in entrambe le fasi.

POLI 6.5: Croce e delizia, sbaglia qualche lettura. Tuttavia ne viene a capo con esperienza e polmoni. (78' DONSAH SV).

PULGAR 6.5: L'ammonizione gli costerà la delicata trasferta di Udinese, assenza piuttosto pesante. (85' FALCINELLI SV).

SORIANO 6: Gioca ovunque, proponendo quantità ma anche qualità.

EDERA 6: Cerca di creare la superiorità numerica, salvo riuscirsi a targhe alterne. (52' ORSOLINI 5.5: Nulla di rilevante).

SANTANDER 6.5: Si sacrifica in funzione della coralità, fallendo in due circostanze l'appuntamento con la gioia personale.

SANSONE 7: Svaria su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento, nel finale centra il palo.

JUVENTUS

PERIN 7: Fa quello che può, affidandosi alle preghiere. Poi, si supera su Sansone e salva il risultato.

DE SCIGLIO 6: Patisce, e non poco, le incursioni felsinee: soprattutto quelle di Dijks. Meglio quando viene spostato sulla fascia mancina.

BONUCCI 6: Si adegua al livello generale, offrendo un contributo pragmatico ma non sicuro.

RUGANI 5.5: Qualche possesso forzato, troppi contatti inutili.

ALEX SANDRO 5.5: Sbaglia tutto quello che può sbagliare, mettendo in mostra una condizione atletica discutibile. Mezzo punto in più per il goal salvato nella ripresa. (59' DYBALA 7: Entra e cambia la partita, trovando un colpo da tre punti).

CANCELO 5: Non sfonda praticamente mai, limitandosi a un insolito atteggiamento scolastico.

BENTANCUR 5.5: Pronti via si becca un giallo che, comunque, non influisce oltremisura sulla sua performance.

MATUIDI 6: Sì, è vero, è generoso. Detto questo, dalle sue parti la manovra il più delle volte non sfocia in un esito positivo. Ha il (grosso) merito di costruire l'azione che sfocia nella “Dybala Mask”. (78' PJANIC SV).

BERNARDESCHI 5.5: Un bel mancino a giro, ma anche tante piccole imprecisioni. (87' CHIELLINI SV).

RONALDO 4.5: In terra emiliana sfoggia la peggior prestazione da quando veste la casacca bianconera.

MANDZUKIC 5: Non gli arriva un pallone giocabile, ma soffre enormemente il muro eretto dalla retroguardia rossoblù.