Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: out Dybala e Cristiano Ronaldo

Bologna con il neo acquisto Sansone accanto a Destro. Gioca anche Soriano. Nella Juventus, Kean è affiancato da Bernardeschi e Douglas Costa.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (3-5-2): Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Soriano, Dijks; Destro, Sansone. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Kean, Douglas Costa. All. Allegri.

Nel Bologna, Filippo Inzaghi schiera la compagine felsinea con un 3-5-2 nel quale sono Calabresi, Danilo ad Helander a comporre il terzetto di difesa davanti a Da Costa.



A centrocampo, Mattiello e Dijks sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre il nuovo arrivato Soriano si schiera in mediana con Pulgar e Svanberg. In attacco spazio al duo composto da Destro e Palacio.



Nella Juventus, Massimiliano Allegri risponde con un 4-3-3 che prevede Szczesny tra i pali ed una linea difensiva con De Sciglio, Benatia (preferito a Rugani, non al meglio), Bonucci ed il ritrovato Spinazzola.



A centrocampo, Pjanic si sistema in cabina di regia: al suo fianco ci sono Khedira ed Emre Can. In attacco, Kean è il perno centrale di un tridente completato da Bernardeschi e Douglas Costa. In panchina Dybala e Cristiano Ronaldo, preservati per la Supercoppa.