Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: Bernardeschi e Cancelo dal 1'

Massimiliano Allegri sceglie il 4-4-2 con Bernardeschi e Cancelo esterni di centrocampo. Dybala in panchina a favore di Ronaldo e Mandzukic.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna e Juventus:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Edera, Santander, Sansone.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Ronaldo, Mandzukic.

Una sfida quasi da testa-coda quella tra Juventus e Bologna, che oggi al Dall'Ara avranno ovviamente obiettivi di classifica differenti.

Massimiliano Allegri, come preannunciato alla vigilia, rinuncia a Dybala, puntando sulla coppia Ronaldo-Mandzukic. A centrocampo si vedono sugli esterni Bernardeschi e Cancelo, che potrebbe anche agire più avanti trasformando il modulo in 4-3-3. In difesa riposa Chiellini.

Il Bologna risponde ormai con quella che è la classica formazioni di Sinisa Mihajlovic. Tridente formato da Edera, Santander e Sansone. Centrocampo guidato da Pulgar, i terzini sono ancora una volta Mbaye e Dijks.