Bologna-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Juventus

Bologna-Juventus Data: 18-12-2021

18-12-2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus di scena sul campo del Bologna in occasione della 18ª giornata di Serie A.

I felsinei ricevono la Juve e l'obiettivo rossoblù è quello di mettersi alle spalle il doppio ko rimediato contro Fiorentina e Torino.

Gli emiliani non battono la Juventus in casa dalla stagione 1998-1999 quando le reti di Signori, Paramatti e Fontolan mandarono al tappeto la Vecchia Signora.

Dal canto suo, la Juve, si è fermata in laguna pareggiando 1-1 sul campo del Venezia dopo le due vittorie consecutive conquistate contro Salernitana e Genoa.

I bianconeri, a due giornate dal termine del girone d'andata, sono sesti a braccetto con la Roma a quota 28 punti, a otto lunghezze di distanza dal quarto posto che vale l'approdo alla Champions League.

Nello scorso campionato, le Bologna e Juve si sono affrontate in terra bolognese proprio all'ultima giornata con la truppa zebrata che acciuffò una clamorosa qualificazione alla Coppa dei Campioni dominando 4-1 al Dall'Ara - doppietta di Morata e reti di Chiesa e Rabiot - approfittando dell'inaspettato harakiri del Napoli in casa con il Verona.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-JUVENTUS

Bologna e Juventus si affronteranno sul palcoscenico del Renato Dall'Ara di Bologna. Il match si giocherà sabato 18 dicembre e il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE BOLOGNA-JUVENTUS IN TV

Bologna-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN e gli abbonati avranno due possibilità: scaricare la relativa app su una smart tv oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad un TIMVISION BOX, ad una PlayStation, ad un Xbox, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Edoardo Testoni a raccontare Bologna-Juventus su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita del Dall'Ara sarà invece Simone Tiribocchi.

BOLOGNA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Sempre attraverso DAZN sarà possibile la diretta streaming: in base al dispositivo con cui si effettua l'accesso ci si potrà collegare o al portale di riferimento o scaricare l'app dedicata e selezionare la diretta del match.

Bologna-Juventus verrà raccontata anche da GOAL tramite la consueta diretta testuale che vi permetterà di conoscere ogni sviluppo della sfida del Renato Dall'Ara. Sarà sufficiente collegarsi al portale per ricevere ogni aggiornamento in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-JUVENTUS

Mihajlovic conferma il 3-4-2-1 con Arnautovic a guidare l'attacco felsineo, supportato dal doppio rifinitore Soriano-Barrow. A centrocampo Svanberg a braccetto con Dominguez, mentre le corsie laterali verranno affidate a De Silvestri e Hickey. Tra i pali c'è Skorupski, in difesa pacchetto a tre con Soumaoro, Medel e Theate.

Scelte quasi obbligate per Allegri che conferma la difesa per tre quarti a tinte tricolori: De Sciglio e Pellegrini i terzini, Bonucci al centro al fianco di de Ligt. In mediana turno di riposo per Locatelli: sarà Rabiot ad affiancare Bentancur, mentre l'assenza di Dybala potrebbe regalare una maglia da titolare a Kean che agirà al fianco di Morata. Gli esterni saranno Cuadrado e Bernardeschi.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kean, Morata. All. Allegri.