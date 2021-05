Bologna-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita la Juventus nell’ultimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Juventus

Bologna-Juventus Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1 (numero 209 del satellite)

Streaming: DAZN

Il campionato di Serie A giunge alla trentottesima giornata, ovvero al suo ultimo turno. E’ arrivato quindi il momento dei verdetti definitivi e di conoscere quali saranno le squadre che insieme ad Inter e Atalanta rappresenteranno il calcio italiano nella prossima Champions League. Da questo punto di vista, fondamentale potrebbe rivelarsi Bologna-Juventus.

La compagine bianconera, che è reduce dal trionfo in Coppa Italia, occupa infatti al momento il quinto posto in classifica a -1 da Milan e Napoli. E’ ancora dunque pienamente in corsa per una di quelle posizioni che valgono l’accesso alla massima competizione europea per club, ma sa che andrà a caccia del suo ultimo obiettivo stagionale senza essere padrona del proprio destino.

La Juve, per qualificarsi alla prossima Champions League, dovrà battere il Bologna e sperare che il Milan perda o pareggi contro l’Atalanta, o ancora che il Napoli perda o pareggi contro il Verona. Un pareggio o una sconfitta contro i felsinei vorrebbe dire Europa League.

Il Bologna si presenterà all’ultima partita della sua stagione forte di quella tranquillità frutto dei 41 punti messi in cascina. La formazione guidata da Sinisa Mihajlovic non vince in campionato dallo scorso 18 aprile e da allora ha inanellato quattro pareggi e due sconfitte.

La Juventus ha sempre battuto il Bologna in tutte le ultime nove sfide di campionato. L’ultimo successo rossoblù risale al febbraio 2011.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-JUVENTUS

Bologna-Juventus, sfida valida per il 38° turno del campionato di Serie A, si giocherà domenica 23 maggio 2021 allo stadio Renato Dall’Ara, ovvero l’impianto che ospita le partite interne della compagine felisnea. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-JUVENTUS IN TV

La sfida che vedrà protagoniste Bologna e Juventus sarà trasmessa in diretta da DAZN. Gli abbonati, potranno seguire la gara del Dall’Ara sulle smart tv compatibili con la app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, Bologna-Juventus sarà visibile in streaming anche su device come pc o notebook (collegandosi semplicemente al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).

Dopo il triplice fischio finale, saranno come di consueto. disponibili gli highlights della sfida, oltre che l’evento integrale on demand.

C’è un’ulteriore opzione che vi consente di non perdervi un solo istante di Bologna-Juventus: la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo tutti gli eventi e le fasi salienti del match del Dall’Ara dal calcio d’inizio, fino al triplice fischio finale.

Sinisa Mihajlovic non potrà contare sugli squalificati Soriano e Dijks, oltre che sui lungodegenti Dominguez, Hickey e Santander. A sinistra dovrebbe essere il jolly Tomiyasu ad assicurarsi una maglia da titolare, con De Silvestri chiamato ad agire sull’out opposto. In attacco Palacio agirà da unica punta supportato da un trio composto da Orsolini, Vignato e Barrow.

Andrea Pirlo si affiderà ad un 4-4-2 nel quale non ci sarà lo squalificato Bentancur. Nel cuore della difesa spazio a De Ligt e Chiellini, mentre in mediana ci sarà Arthur al fianco di Rabiot. In attacco dovrebbe toccare alla coppia Dybala-Cristiano Ronaldo, mentre tra i pali si rivedrà Szczesny dal 1'.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.