Bologna-Juventus, i convocati di Sarri: out Higuain e Chiellini

Sarri non convoca Higuain e Chiellini che si erano allenati a parte, assenti anche Khedira, Alex Sandro e il lungodegente Demiral.

Non sarà una al completo quella che affronterà il stasera al 'Dall'Ara': come da previsione, non saranno dell'incontro né Gonzalo Higuain né Giorgio Chiellini.

Entrambi si erano allenati a parte e Sarri ha preferito lasciarli fuori dai convocati assieme agli altri infortunati Khedira, Alex Sandro e Demiral. Ecco l'elenco completo.

Scelte obbligate in attacco dove sono presenti anche i giovani Olivieri, Vrioni e Zanimacchia, oltre a Muratore che però fa parte del novero dei centrocampisti.

Ronaldo, ovviamente, in campo dal primo minuto ma non al centro del tridente: lì agirà Dybala, già schierato da 'falso nueve' nella sfortunata finale di Coppa persa contro il all'Olimpico.