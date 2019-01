Bologna-Juventus, Benatia deve dare forfait: in campo Chiellini

Mehdi Benatia, inizialmente titolare, lascia il posto a Chiellini per un problema alla schiena. Non al meglio nemmeno Rugani, out a Bologna.

Prima la Coppa Italia, poi la Supercoppa Italiana. Un doppio appuntamento da dentro o fuori che, però, per la Juventus non è iniziato nel migliore dei modi: dopo Mario Mandzukic, ko nei giorni scorsi, anche Mehdi Benatia ha dovuto dare forfait per il match del Dall'Ara contro il Bologna.

Il centrale marocchino era stato inserito da Allegri nella formazione titolare, ma nel riscaldamento si è fermato per un problema alla schiena: al suo posto è così subentrato Chiellini, inizialmente in panchina e 'costretto' a scendere in campo in fretta e furia per riformare la coppia difensiva titolare assieme a Bonucci.

A quattro giorni dalla supersfida di Gedda contro il Milan, dunque, la Juventus si ritrova a dover fare i conti con un'altra gatta da pelare. Con ogni probabilità Benatia non giocherà dal 1' nemmeno in caso di recupero, ma una sua assenza priverebbe Allegri di un'opzione in meno in panchina.

A complicare ulteriormente il quadro è anche un'altra assenza: quella di Daniele Rugani, che ieri ha rimediato una botta in allenamento ed è stato dunque costretto a sedersi in panchina.

Ironia della sorte: alla vigilia della sfida di Coppa Italia, proprio l'ex empolese era in lizza per una maglia da titolare, ma si è dovuto infine arrendere al dolore. Allegri ha quindi scelto Benatia al suo posto. E infine, volente o nolente, ha dovuto ripiegare in maniera definitiva su Chiellini.

