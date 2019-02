Bologna-Juventus, Allegri annuncia: "Pjanic è mezzo morto, gioca Perin"

Allegri prima di Bologna-Juventus pensa già al ritorno contro l'Atletico Madrid: "Grandi possibilità di passare il turno". Pjanic in forte dubbio.

Archiviare la sconfitta di Madrid e ripartire, questo l'imperativo della Juventus che domenica pomeriggio sarà impegnata sul campo del Bologna.

Massimiliano Allegri apre la tradizionale conferenza della vigilia con le condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa della signora Marella, vedova dell'Avvocato Gianni, poi guarda già al ritorno contro l'Atletico.

"Quella del 12 marzo sarà LA sfida. La vita non deve essere piatta, questo momento è una bella scossa. Non era facile prima, non sarà facile il 12 marzo. Secondo me abbiamo grandi possibilità di passare il turno, ma se giocassimo di nuovo mercoledì saremmo fuori. Serve tempo. Parlare non conta niente: se si vince siamo bravi, se si perde...".

Il tecnico però adesso chiede alla Juventus di concentrarsi sul campionato.

"Per arrivare bene alla Champions occorre fare tre belle partite a cominciare da domani. Il Bologna sta facendo bene e dobbiamo arrivare a Napoli-Juventus col vantaggio immutato".

Allegri poi fa il punto sulla formazione e annuncia il probabile forfait di Pjanic, causa influenza.

"E' mezzo morto, oggi vediamo come sta. Ieri era in mano a Cristo. Domani in porta gioca Perin. Valuterò se fare giocare Chiellini e chi schierare in attacco, Cristiano Ronaldo a Madrid ha fatto una delle sue migliori partite. Cancelo domani giocherà, non so dove ma giocherà".

Capitolo infortuni, il tecnico esclude problemi nella preparazione fisica e sottolinea i tanti imprevisti di questa stagione.

"Quest'anno sono successe cose che non puoi prevedere: Emre Can, Khedira, Cuadrado... Douglas Costa pronto per Napoli? Speriamo: una volta prende quattro giornate, un'altra prende uno per strada, quando sarà a posto giocherà".

Alla domanda sul suo futuro alla Juventus invece Allegri risponde in modo molto chiaro.

"Fino a questo momento mi sono divertito molto. Quando smetterò di divertirmi, è il momento che smetterò. Perché caratterialmente sono così: non guardo partite 24 ore su 24. Non l'ho mai fatto e non lo farò mai".

Infine Allegri dice la sua anche sulla simulazione di Bonucci in occasione del goal di Gimenez.