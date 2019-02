Bologna-Juventus 0-1: Dybala entra e segna, vittoria sofferta

Paulo Dybala entra nel secondo tempo e risolve una partita complicata per la Juventus contro il Bologna. Secondo goal consecutivo per la Joya.

Il Bologna ha un grande cuore. La Juventus ha Dybala. Fanno tutto i padroni di casa: creano, sprecano e regalano. E contro Madama non te lo puoi permettere. Resta la grande prestazione rossoblù, ma il risultato vola a Torino.

Questa, sostanzialmente, l'unica buona notizia per i campioni d'Italia. Che, dopo il ceffone iberico, rischiano di bissare anche in Emilia. Insomma, non il modo migliore per preparare il secondo round con l'Atletico Madrid: per centrare l'impresa, infatti, servirà tutt'altro copione.

Mihajlovic, forte dell'identità data alla squadra, non fa registrare esperimenti. Avanti tutta con il 4-3-3 con davanti Sansone, Edera e Santander. Allegri risponde con un 4-4-2 a geometria variabile. De Sciglio dall'inizio e Dybala inizialmente in panchina.La prima occasione della partita capita a Santander, che con il tacco per poco non trova la giocata della domenica.

Successivamente è sempre il Bologna a sfiorare il vantaggio, questa volta con Sansone. Puro monologo rossoblù, con nuovamente Sansone ed Edera a spaventare la retroguardia bianconera. Mezz'ora di dominio felsineo, con la Juventus concentrata unicamente nelle ripartenze.

22 - La Juventus è la prima squadra capace di vincere 22 partite alla 25ᵃ giornata nella storia della Serie A. Armata. #BolognaJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) 24 febbraio 2019

Poli sbaglia una lettura, Bernardeschi prova ad approfittarne: sinistro a giro fuori non di molto. Nella ripresa Allegri cambia tatticamente, gettando nella mischia Dybala. Mossa azzeccata: la Joya timbra subito il cartellino. La Signora acquisisce maggiore fiducia, mettendo in mostra qualche trama ragionata. Trascorrono i minuti e il Bologna perde fiducia, portando così la sfida sul binario bianconero. Nel finale super Perin su Sansone.

I GOAL

67' DYBALA 0-1 - Cross di Matuidi dalla sinistra, Helander rinvia sui piedi dell'argentino che, dal dischetto, spiazza Skorupski.

IL TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS 0-1

MARCATORI: 67' Dybala

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Mbaye 6, Danilo 6.5, Helander 5, Dijks 6.5; Poli 6.5 (78' Donsah s.v.), Pulgar 6.5 (85' Falcinelli s.v.), Soriano 6; Edera 6 (52' Orsolini 5.5), Santander 6.5, Sansone 7. Allenatore: Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Perin 7; De Sciglio 6, Rugani 5.5, Bonucci 5.5, Alex Sandro 5.5 (59' Dybala 7); Cancelo 5, Bentancur 5.5, Matuidi 6 (78' Pjanic s.v.), Bernardeschi 5 (87' Chiellini s.v.); Ronaldo 4.5, Mandzukic 5. Allenatore: Allegri

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Pulgar, Sansone (B), Bentancur, Cancelo (J)

Espulsi: nessuno