Cuadrado non ci sta: "Non può non funzionare il monitor, fallo chiarissimo"

L'esterno della Juve riguardo l'1-0 del Bologna: "Se non lo vai a guardare rovini tutto quello che facciamo in campo".

Pari tra Bologna e Juventus nel posticipo del 32esimo turno di Serie A. Dopo tre sconfitte di fila, la Juventus pareggia al Dall'Ara. Milik, dopo aver sbagliato un rigore, ha risposto nella frazione. Il vantaggio? Ad opera di Orsolini, in rete dal dischetto. Tra le polemiche.

Per buona parte della gara, infatti, il monitor del VAR a bordo campo non funzionava: per questo motivo il contatto Orsolini-Danilo al settimo minuto è stato valutato come falloso e da rigore direttamente dalla sala VAR. Nessuna possibilità per Sozza, il direttore di gara, di rivedere l'azione.

La Juventus ha protestato per un contatto a inizio azione tra Orsolini ed Alex Sandro, per cui i bianconeri chiedevano fallo in favore.

"Un po' di rabbia perchè a questi alti livelli non può non funzionare il monitor" ha evidenziato Cuadrado a DAZN a fine gara. "C'è stato un fallo chiarissimo e se non lo vai a guardare rovini tutto quello che facciamo in campo. Noi lottiamo per vincere. Così è difficile"

"Condizionati all'intervallo? No, perchè ormai era passato. Non è un caso, ci sono stati già troppi episodi contro di noi. Cerchiamo di andare avanti, anche loro sbagliano Questo è il calcio, dobbiamo combattere fino alla fine".

La Juventus non vince da quattro partite ed ora vede Atalanta, Roma, Milan e Inter avvicinarsi in classifica. Nel prossimo turno i bianconeri torneranno allo Stadium: di fronte il Lecce, per un gara da vincere a tutti i costi. A meno sei gare dal termine.

La lotta Champions è più infuocata che mai: oltre al Napoli, già qualificato, solamente altre tre squadre parteciperanno alla massima competizione. A meno che, ovviamente, una tra Roma e Juventus non vinca l'Europa League arrivando quinta in campionato: a quel punto cinque qualificate al torneo europeo.