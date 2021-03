Bologna-Inter, Ravaglia può giocare titolare: in campo solo contro la Roma

Scelto solo per il 5-1 subito contro i giallorossi, Ravaglia appare come favorito davanti a Da Costa per affrontare la capolista.

Si avvicina il ritorno del campionato italiano, in seguito alla sosta delle Nazionali. Tutte le prime gare di aprile andranno in scena il sabato pre-pasquale, con l'intera Serie A in campo. Tra le gare previste anche Bologna-Inter, in cui Federico Ravaglia potrebbe partire titolare.

Titolare solo una volta in stagione, nella pesante sconfitta rimediata dal Bologna contro la Roma lo scorso dicembre, Ravaglia è stato fermato da infortuni e coronavirus che lo hanno tenuto ai margini negli ultimi mesi. La nuova chance potrebbe però arrivare contro l'Inter.

In attesa di Skorupski, infortunato, Ravaglia è in vantaggio su Da Costa per una maglia da titolare contro l'Inter. Nell'ultima seduta di allenamento Mihajlovic lo ha incitato, parlandoci a quattr'occhi alla conclusione della stessa, in vista di un possibile inserimento dal 1'.

Classe 1999, bolognese doc, Ravaglia ha giocato per Gubbio e Sudtitol prima di rimanere stabilmente nella prima squadra, con cui è cresciuto. Anche Gianluca Pagliuca, ex idolo rossoblù, si è detto fiducioso riguardo il possibile rutolo da titolare contro l'Inter.

Mihajlovic ci pensa seriamente, come evidenzia Pagliuca alla Gazzetta dello Sport:

"Da come conosco Mihajlovic non mi sorprenderei del fatto che facesse giocare Ravaglia. Sia perché è un patrimonio della società e sia perché può avere la possibilità di riscatto dopo quell’esordio sfortunato, un po’ pesante insomma, contro la Roma. Da Costa è bravissimo, sia chiaro, ed è il secondo: la non pressione di classifica, fra l’altro, potrebbe indurre Sinisa a ri-lanciare proprio Ravaglia. E mi parrebbe giusto".

Se dovesse giocare contro l'Inter, Ravaglia avrebbe un nuovo compito durissimo davanti a sè, vista la sola altra gara di campionato giocata contro una big come la Roma. La capolista, Lukaku e Lautaro contro? Si vedrà: ma sembra si stia andando verso tale strada.