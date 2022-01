Il Bologna gioca, Mihajlovic: "Siamo in 11, non voglio alibi"

Dominguez, Hickey, Medel, Molla, Santander, Van Hojdoonk, Vignato e Viola positivi al coronavirus. Kingsley e Schouten infortunati. Barrow e Mbaye in Coppa d'Africa. Soumaoro, in più, è diffidato e rischia di saltare la 21esima giornata di Serie A. Ecatombe a cui il Bologna dovrà fare fronte e scendere in campo nel primo turno del 2022.

La squadra di Mihajlovic dovrà sfidare tra l'altro l'Inter capolista, in fuga in vetta al campionato e al massimo dell'entusiasmo, anche senza Dzeko a disposizione, anche lui causa coronavirus. Oltre il bosniaco, i nerazzurri non avranno neanche Satriano e Cordaz, di certo non riserve.

Senza metà squadra, Mihajlovic non vuole però alibi in vista dell'Inter e del primo incontro dell'anno:

"Abbiamo 8 positivi, due infortunati e due giocatori in Coppa d'Africa, ma domani saremo in 11 in campo così come loro, non vogliamo alibi. In questi giorni sono l'allenatore più pagato al mondo perché alleno la primavera e guadagno un sacco di soldi...".

Mihajlovic ci proverà, ma sulla carta è un incontro a dir poco proibitivo:

"Siamo inferiori all'Inter anche al completo. Noi la prepariamo e la giochiamo, ma è un doppio lavoro perché ogni giorno ti svegli e devi ricominciare da capo. Giocheremo in casa e dobbiamo anche vendicare i sei goal presi all'andata. Bisogna pensare positivo e andare avanti, non c'è altra scelta".

La Serie A conta oltre 50 giocatori positivi al coronavirus, ma si gioca:

"Io cerco sempre di pensare positivo, ma vedo che hanno fermato tanti altri sport. C'è però anche da considerare che non ci sono tante date disponibili. Io preparerò le partite come se si dovesse giocare, poi mi adatterò in base a quello che succederà".

Come giocherà il Bologna nella 20esima giornata? Skorupski, tra i pali, sarà difeso da Soumaoro, Bonifazi eTheate. Il centrocampo conterà su De Silvestri, Soriano, Svanberg e Dijks, con Orsolini, Sansone alle spalle di Arnautovic.

Dopo il match contro l'Inter, il calendario sarà in effetti fitto per tutte le squadre di Serie A: nello specifico il Bologna tornerà in campo domenica contro il Cagliari, dunque il 16 gennaio contro il Napoli e il 21 contro il Verona. Impossibile rinviare.