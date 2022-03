Bologna-Inter, fissata l'udienza per il ricorso: si può giocare il 27 aprile

Una sfida che interessa le squadre protagoniste, ma non solo. Quella tra Bologna e Inter, gara che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 6 gennaio, ma che non ha avuto luogo a causa dello stop imposto dall'ASL alla squadra di Mihajlovic a causa dei numerosi casi di Covid, è una partita che anche le altre formazioni in lotta con i nerazzurri per lo Scudetto - dal Milan al Napoli, passando per la Juventus - osservano da lontano con attenzione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato l'udienza per il ricorso dell'Inter per mercoledì 13 aprile. In caso venga respinto, il match di campionato Bologna-Inter si giocherà il 27 aprile.

Dopo la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea di accogliere la richiesta del Bologna, analizzando la documentazione presentata dal club con le motivazioni alla base della decisione dell'ente sanitario locale, e di predisporre il recupero della sfida, l'Inter ha presentato ricorso e chiesto la vittoria per 3-0 a tavolino.

L'articolo prosegue qui sotto

Il 14 febbraio scorso, la Corte Sportiva d'Appello ha stabilito che la gara va disputata, respingendo il ricorso in secondo grado d'appello dell'Inter.

Ora si attende l'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport, che il 13 aprile - oltre a Bologna-Inter - prenderà una decisiona anche in merito al ricorso dell'Udinese sull'omologazione della sconfitta per 6-2 contro l'Atalanta dello scorso 9 gennaio.

Nel caso il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse respingere il ricorso dei nerazzurri, Bologna-Inter si disputerà il 27 aprile, ovvero a pochi giorni dal 35° turno e quattro giornate dal termine del campionato, con la volata per lo Scudetto nel vivo.