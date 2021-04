Bologna-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Bologna si sfidano nella 29esima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su come assistere al match in tv e streaming.

BOLOGNA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La capolista Inter affronta il Bologna nel 29° turno di Serie A. Una sfida sulla carta abbordabile per la formazione di Antonio Conte, che invece potrà presentare molte insidie.

I nerazzurri occupano il primo posto della classifica, con sei punti di vantaggio sul Milan (che ha però una partita in più). Il Bologna si trova a navigare a metà graduatoria, all'undicesimo posto.

Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 13 sfide di Serie A contro l'Inter (4N, 7P), successi arrivati negli ultimi quattro confronti, entrambi però al Meazza.

Inter e Bologna non pareggiano in Serie A dall’1-1 del settembre 2017, con Spalletti e Donadoni sulle relative panchine: da allora quattro successi nerazzurri e due emiliani.

L'ultimo successo del Bologna al Dall'Ara contro l'Inter in Serie A risale al febbraio 2002: da allora i rossoblu hanno raccolto solo tre punti in 14 gare interne contro i nerazzurri (3N, 11P).

Il Bologna arriva da due successi in campionato: solo due volte con Sinisa Mihajlovic ha ottenuto tre successi consecutivi nella competizione, la più recente nel febbraio 2020.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-INTER

La partita tra Bologna e Inter si giocherà sabato 3 aprile, come tutte le altre partite del 29° turno di Serie A, ma alle ore 20.45, in qualità di posticipo serale. Lo scenario sarà quello dello Stadio Dall'Ara di Bologna.

Bologna-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Nello specifico, si potrà assistere alla sfida tra Mihajlovic e Conte sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

La partita ovviamente si potrà guardare anche in diretta streaming attraverso l'applicazione gratuita SkyGo, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un'ulteriore alternativa è servita da Now TV, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre, qui su Goal, potrete seguire la diretta testuale della partita. Aggiornamenti lungo tutto l'arco della giornata, dalle probabili formazioni fino alle formazioni ufficiali di Inter e Bologna: poi spazio al commento minuto per minuto della partita.

Skorupski positivo al Covid, nel Bologna potrebbe trovare spazio dal primo minuto il giovane Ravaglia. In difesa Dijks al posto Di Hickey, ancora infortunato. A centrocampo tocca alla coppia formata da Schouten e Svanberg. Solito tridente di trequartisti, con Skov Olsen, Soriano e Sansone, alle spalle di Barrow.

D'Ambrosio e De Vrij ancora positivi al Covid, mentre hanno recuperato Handanovic e Vecino. Vidal sempre alle prese con la ripresa dopo l'operazione. Formazione-tipo quindi per Conte, tranne che per la presenza di Ranocchia al centro della difesa. Hakimi e Perisic a tutta fascia, con Eriksen ancora titolare da mezzala. Lautaro e Lukaku in attacco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.