Bologna-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida l'Inter nell'anticipo dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic e l' di Antonio Conte sono le protagoniste del secondo anticipo del sabato dell'11ª giornata di . Gli emiliani si trovano all'11° posto in classifica assieme al con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre i milanesi sono secondi dietro la capolista , da cui hanno una lunghezza di ritardo, a quota 25 punti, con un cammino di 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta rimediata proprio nel Derby d' con i bianconeri.

Le due squadre si sono sfidate 72 volte in casa dei felsinei nella storia della Serie A, e il bilancio vede un assoluta parità con 29 successi per entrambe le formazioni e 14 pareggi. L'ultimo successo del Bologna sull'Inter al Dall'Ara in campionato risale però al 10 febbraio del 2002, quando i rossoblù di Guidolin si imposero 2-1 sui nerazzurri di Hector Cuper con reti di Pecchia e Zauli per i padroni di casa e di Seedorf per gli ospiti.

Negli ultimi 13 incroci fra le due squadre in Emilia si sono registrati 10 vittorie dell'Inter e 3 pareggi. I nerazzurri hanno vinto 8 delle prime 10 gare di Serie A e segnato almeno una rete in tutte e 13 le gare disputate fino a oggi, stabilendo un duplice primato, visto che non era mai accaduto in precedenza.

Sono 2 i grandi ex della sfida: il tecnico del Bologna Sinisa MIhajlovic, prima da calciatore (25 presenze e 5 reti con l'Inter) poi da assistente di Roberto Mancini, e l'attaccante degli emiliani Rodrigo Palacio, che in nerazzurro ha totalizzato 39 goal in 140 partite di Serie A.

Proprio 'El Trenza' è il miglior marcatore stagionale dei rossoblù con 3 reti, mentre il belga Romelu Lukaku è il bomber nerazzurro in campionato con 7 goal. La squadra di Conte dovrà prestare particolare attenzione in fase difensiva a Nicola Sansone, visto che il giocatore del Bologna ha nell'Inter la sua vittima preferita in Serie A con 4 goal segnati in carriera ai milanesi. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Inter

Bologna-Inter Data: 2 novembre 2019

2 novembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BOLOGNA-INTER

Bologna-Inter si disputerà il pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 alle ore 18.00 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La gara, che sarà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di 1, sarà la 145ª fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

L'anticipo Bologna-Inter sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani.

Al termine del match sarà possibile vedere gli highlights e seguire le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Live' condotto in studio da Marco Cattaneo.

Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire Bologna-Inter anche in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, nella seconda invece basterà collegarsi con la pagina ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio dell'offerta sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Qualche variazione per Mihajlovic nell'undici titolare rispetto al match infrasettimanale perso contro il . Mediana totalmente nuova con il recupero del cileno Medel e l'innesto di Poli al posto di Dzemaili e Schouten, scesi in campo dal 1' alla Sardegna Arena. In difesa davanti al portiere Skorupski fuori Denswil e dentro Danilo, che agirà al centro in coppia con Bani, mentre i terzini saranno nuovamente Mbaye a destra e Krejci a sinistra, considerato che Dijks non è ancora recuperato dall'infortunio. In attacco come terminale offensivo, considerato il problema al polpaccio di Santander e l'infortunio di Destro, tornerà dal 1' Palacio. Sulla trequarti il consueto terzetto composto da Orsolini, Soriano e Sansone.

Turnover per Conte in vista dell'imminente impegno in contro il . A centrocampo riposeranno sia Candreva a destra, sia Asamoah a sinistra, che ha accusato anche un leggero fastidio al ginocchio, con l'inserimento dal 1' di Lazaro e Biraghi. In mezzo nonostante il ritorno di Vecino fra i convocati, potrebbe essere confermato Gagliardini come mezzala destra, con Brozovic regista e Barella mezzala sinistra. In difesa è recuperato anche Ranocchia, ma Bastoni è favorito per far rifiatare Godin e agire nella linea a tre davanti a capitan Handanovic con Skriniar e De Vrij. Tutto invariato invece davanti, dove resta indisponibile per infortunio Alexis Sánchez: Lautaro Martínez e Lukaku partiranno dall'inizio con Politano e Sebastiano Esposito pronti eventualmente a subentrare.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.