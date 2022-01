Bologna-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Inter

Bologna-Inter Data: 6 gennaio 2022

6 gennaio 2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Il 2022 dei campioni d'Italia dell'Inter inizia su un campo per nulla semplice, quello ostico del 'Dall'Ara', casa del Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic.

Segui Bologna-Inter su DAZN. Attiva ora

I nerazzurri si sono congedati dal 2021 con il record di goal realizzati in un anno solare (104), ovviamente al primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli.

Handanovic e compagni sono reduci da sette vittorie consecutive in campionato, di cui l'ultima il 22 dicembre: un goal di Dumfries è bastato per avere la meglio sul Torino a San Siro, in un match tiratissimo fino ai minuti finali.

Obiettivi diversi per il Bologna, che comunque può essere soddisfatto del decimo posto e dei 27 punti conquistati nel girone d'andata, a meno cinque dalla settima piazza che vale la qualificazione in Conference League.

Nel turno precedente i felsinei hanno vinto il derby emiliano col Sassuolo grazie ad un netto 0-3 al 'Mapei Stadium', griffato dalle reti di Orsolini, Hickey e Santander.

Favorevole all'Inter l'ultima sfida giocata a Bologna il 3 aprile 2021, decisa da una rete di Romelu Lukaku, grande protagonista con una doppietta anche nell'1-2 della stagione 2019/20.

Grazie a questa pagina rimarrete costantemente informati su Bologna-Inter: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-INTER

Bologna-Inter, valida per la 20esima giornata di Serie A, si giocherà giovedì 6 gennaio 2022 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Calcio d'inizio alle ore 12.30, in contemporanea con Sampdoria-Cagliari.

DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER IN TV

Bologna-Inter sarà visibile su smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche sulle console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e utilizzabile tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

La gara sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Edoardo Testoni ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Marco Parolo al commento tecnico. Sky non ha ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno Bologna-Inter.

BOLOGNA-INTER IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN potrete seguire Bologna-Inter in streaming grazie all'applicazione scaricabile su dispositivi portatili con sistemi operativi iOS e Android, oppure da pc tramite browser e collegandosi al sito ufficiale.

Gli abbonati Sky potranno beneficiare del servizio Sky Go, mentre l'alternativa è la piattaforma NOW.

Potrete seguire Bologna-Inter anche grazie alla nostra diretta testuale, costantemente aggiornata fin dall'annuncio delle formazioni che scenderanno in campo al 'Dall'Ara'.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

Mihajlovic privo di ben otto giocatori tra positività al Covid-19 (Dominguez, Hickey, Molla e Viola) e l'impegno della Coppa d'Africa (Mbaye e Barrow): Soriano verso l'arretramento a centrocampo, con Orsolini e Vignato a sostegno di Arnautovic. De Silvestri titolare sulla fascia destra.

L'articolo prosegue qui sotto

Inzaghi senza Dzeko, risultato positivo così come Cordaz e Satriano: Sanchez in coppia con Lautaro, Vidal al posto dello squalificato Calhanoglu. A destra ancora Dumfries, nessuna novità in vista in difesa.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Vignato; Arnautovic. All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Simone Inzaghi