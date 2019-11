Bologna-Inter 1-2: Soriano illude il Dall'Ara, Lukaku la ribalta nel finale

Soriano apre i giochi a inizio ripresa per il Bologna, l'Inter vince in rimonta con la doppietta di Lukaku, che firma nel finale il rigore decisivo.

L' soffre sul campo del ma porta a casa tre punti di fondamentale importanza: il grande protagonista di giornata è Lukaku, che ribalta nel finale l'iniziale vantaggio di Orsolini.

La formazione di casa parte bene trascinata dal clima caldo del Dall'Ara e Handanovic è subito costretto all'intervento su Sansone. Gli ospiti danno però la sensazione di poter far male ogni volta che passano la metà campo: Skorupski compie prima una gran parata su Lazaro, poi rischia di regalare il vantaggio a Lukaku sbagliando un clamoroso disimpegno.

Svanberg sfiora il palo dai 25 metri, ma l'Inter si vede annullare due reti poco dopo la mezz'ora: prima Lautaro viene fermato per posizione di fuorigioco, poi il tap-in vincente di Lukaku viene azzerato dal VAR, con il pallone che aveva già oltrepassato la linea di fondo sul cross di Lazaro.

Al 59' Soriano trova il jolly dal limite con la deviazione di De Vrij, che beffa Handanovic e regala il vantaggio al Bologna, mentre i nerazzurri accusano il colpo per almeno dieci minuti. L'episodio che sblocca gli uomini di Conte arriva al 75' con il solito Lukaku, bravo a ribadire in rete una prima gran parata di Skorupski in mischia.

I nerazzurri continuano a spingere e passano in pieno recupero, quando un ingenuo intervento di Orsolini manda giù in area Lautaro Martinez. Dal dischetto Lukaku apre il piattone e spiazza Skorupski, regalando ai suoi tre punti d'oro.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-2

MARCATORI : 59' Soriano (B), 75' Lukaku (I), 92' Lukaku rig. (I)

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Krejci; Svanberg, Poli (72' Medel), Soriano (76' Dzemaili); Orsolini, Palacio, Sansone (84' Santander).

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro (85' Politano), Gagliardini (72' Vecino), Brozovic, Barella, Biraghi (74' Candreva); Lautaro Martínez, R. Lukaku.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Brozovic, Danilo, Sansone, Skriniar, Bani, Vecino

Espulsi: nessuno