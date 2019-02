Bologna, infortunio per Destro: tre settimane di stop per l'attaccante

Il Bologna dovrà fare a meno per due-tre settimane di Mattia Destro. Una settimana di stop invece per Federico Mattiello.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Bologna dopo la trasferta di Roma (sconfitta per 2-1). Sinisa Mihajlovic dovrà infatti fare a meno per una settimana di Federico Mattiello e per due-tre settimane di Mattia Destro.

Ecco il comunicato emesso al riguardo dal club.

"Gli esami cui è stato sottoposto Federico Mattiello hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo obliquo (una settimana di stop); nel caso di Mattia Destro si tratta di una lesione di primo grado del semimembranoso destro (due-tre settimane di stop)".

Destro è così costretto a fermarsi dopo essere tornato al goal due settimane fa contro il Genoa e soprattutto dopo aver ricevuto gli incoraggiamenti da parte del nuovo allenatore, che aveva dichiarato di voler puntare nuovamente su di lui. Per il classe 1991 in stagione un totale di 12 presenze ed 1 goal.

Mattiello ha invece collezionato prima di questo stop 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia.