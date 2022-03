Il Bologna perde De Silvestri: "lesione di primo grado", fuori un mese

Il Bologna perde una pedina importante alle porte di questo finale di campionato: la formazione rossoblù sarà costretta a fare a meno di Lorenzo De Silvestri.

Attraverso una nota ufficiale, il club ha comunicato l'entità dell'infortunio del difensore e i relativi tempi di recupero, non proprio cortissimi se si considera il calendario.

"Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri, in seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane".

Dopo il risentimento degli scorsi giorni, quindi, ecco il responso: lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con un percorso riabilitativo di circa un mese.

La situazione in classifica del Bologna non è preoccupante, ma la formazione di Sinisa Mihajlovic non vince dal 21 febbraio, ovvero dal successo contro lo Spezia.

I rossoblù saranno di scena a San Siro nel prossimo weekend contro il Milan, prima di affrontare la Sampdoria al Dall'Ara: poi un finale tutto da vivere.