Bologna in piena emergenza: contro l'Udinese 7 Primavera in panchina

Sarà questa la panchina de Bologna contro l'Udinese: Da Costa, Sarr, Corbo, Bonini, Baldursson, Ruffo Luci, Stanzami, Mazza, Cangiano, Juwara.

in piena emergenza per la sfida contro l' di questo pomeriggio alle 15. Non ci saranno infatti ben nove giocatori a disposizione di Mihajlovic, tutti titolari o potenziali tali. Questo l'elenco degli indisponibili: Dijks, Soriano, Svanberg, Medel, Schouten (squalificato), Denswil (squalificato), Sansone, Santander e Krejici.

Una ecatombe per il Bologna, costretto a convocare ben sette giocatori della Primavera e di metterli a disposizione dalla panchina insieme al secondo portiere Da Costa e ad altri due giocatori molto giovani e con poca esperienza, come Sarr e Corbo.

Questa la panchina che sarà a disposizione di Mihajlovic contro l'Udinese: Da Costa, Sarr, Corbo, Bonini, Baldursson, Ruffo Luci, Stanzami, Mazza, Cangiano, Juwara.

Altre squadre

Una cosa mai vista, come confessa il tattico Emilio De Leo in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato.

Secondo 'Tuttosport', poi, c'è stato nella giornata di ieri un discorso di Mihajlovic proprio ai ragazzi della Primavera, per far capire a tutti la mentalità della squadra. Tutti catechizzati e pronti ad essere chiamati in causa.

Non è escluso che Mihajlovic possa lanciare dal primo minuto uno di questi giovanissimi per tenersi un cambio più 'esperto' dalla panchina a gara in corso.