Bologna-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bologna ospita il Genoa nel lunch match della 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita il Genoa di Cesare Prandelli nel lunch match della 23ª giornata di Serie A . Gli emiliani sono terzultimi con 17 punti, frutto di 3 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, i liguri occupano il 13° posto a quota 24 con un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte.

Segui Bologna-Genoa in diretta streaming su DAZN.

'El Ropero' Federico Santander è il miglior marcatore fra i padroni di casa con 6 goal in 21 presenze, mentre il centravanti polacco Krzysztof Piatek, passato al Milan nel calciomercato di gennaio, è il giocatore più prolifico del Grifone in campionato con 13 reti in 19 presenze. Il Bologna è reduce da un pareggio, una sconfitta e una vittoria sull'Inter nelle ultime 3 giornate, il Genoa invece ha collezionato una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-GENOA

Bologna-Genoa si giocherà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà l'88° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE BOLOGNA-GENOA IN TV E STREAMING

La partita Bologna-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-GENOA

Qualche problema di infermeria per Mihajlovic, che dovrà fare a meno del nuovo arrivato Lyanco in difesa e forse anche di Santander, uscito acciaccato dal match contro l'Inter deciso dal suo goal: possibile chance dal 1' per Destro al centro del tridente, oppure spazio a Edera con Palacio centravanti. Recuperato invece Sansone, mentre Orsolini starà fuori 20 giorni. Per il resto, Skorupski fra i pali, il reparto arretrato vedrà Calabresi (in rimonta su Mbaye) e Dijks agire da terzini, con il costaricano Gonzalez accanto a Danilo al centro. A centrocampo saranno confermati dopo la prestazione positiva con l'Inter Poli, Pulgar e Soriano.

Prandelli avrà in difesa l'assenza pesante di Romero per squalifica. A centrocampo saranno ancora out per infortunio anche Hiljemark e Mazzitelli, così come Favilli in attacco. Arruolabile invece Sturaro, che ha giocato un'amichevole in settimana, ma non è pronto per partire dal 1'.. In difesa dovrebbe entrare Gunter: l'alternativa è inserire Pereira a destra e accentrare Biraschi. Davanti confermato il nuovo acquisto Sanabria, con Lazovic, Kouamé e Bessa (che ha recuperato) a supporto.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, G. Gonzalez, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Destro, Palacio.

GENOA (4-2-3-1): I. Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic; Lazovic, Bessa, Kouamé; Sanabria.