Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali: Santander out, gioca Destro

Il Bologna recupera Santander solo per la panchina: titolari Destro ed Edera. Dentro anche Mattiello. Genoa con Gunter al posto di Romero.

Le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Gonzalez, Mattiello; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Destro, Edera. All.: Mihajlovic

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Lazovic, Sanabria, Kouamé. All.: Prandelli

Il Bologna ritrova Santander, decisivo a San Siro contro l'Inter, ma solo per la panchina: il Ropero viene rimpiazzato da Destro, titolare assieme a Palacio e all'altra sorpresa Edera. Out anche Sansone. Mbaye e Mattiello vincono i ballottaggi con Calabresi e Dijks, mentre al centro c'è Gonzalez al posto dell'infortunato Lyanco.

Genoa con il tridente Sanabria-Kouamé-Lazovic e con Bessa che parte dalla panchina: Veloso titolare a centrocampo assieme a Lerager e Radovanovic. Non c'è lo squalificato Romero: in mezzo alla difesa Prandelli schiera Gunter per far coppia con Zukanovic.