Bologna-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa va a Bologna per chiudere la pratica salvezza: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Genoa

Bologna-Genoa Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (255 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Serie A corre veloce verso la sua conclusione, con le partite di metà settimana valide per la 36ª giornata di Serie A. Tra queste figura Bologna-Genoa, due squadre alla ricerca degli ultimi punti per chiudere la pratica salvezza.

La formazione di Mihajlovic ha chiuso la trasferta di Udine con un pareggio per 1-1, rispondendo con il rigore trasformato da Orsolini al goal iniziale di De Paul.

Situazione peggiore per i grifoni, reduci dalle sconfitte contro Lazio e Sassuolo. Nonostante gli ultimi risultati negativi, rimane un margine di 5 punti sulla zona retrocessione.

La sfida del girone d'andata è stata giocata il 9 gennaio 2021, con il 2-0 per il Genoa come risultato finale. Decisivi i goal di Zajc e dell'ex Mattia Destro.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-GENOA

Bologna-Genoa è stata fissata per mercoledì 12 maggio 2021, con calcio d'inizio previsto per le 20.45. La partita verrà giocata in casa dei felsinei, quindi con lo stadio Renato Dall'Ara come teatro prescelto.

Sarà l'emittente satellitare Sky a trasmettere in esclusiva il confronto tra i rossoblù di Mihajlovic e quelli allenati da Ballardini. Il canale preposto per questa sfida è Sky Sport (numero 255 del satellite).

Coloro che sono abbonati a Sky possono godersi il match tra Bologna e Genoa anche in streaming, attraverso l'applicazione Sky Go fruibile tramite dispositivi come pc smartphone e tablet. Un'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione di questa emittente acquistando uno dei vari pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

Non mancherà naturalmente il racconto della sfida qui su Goal, che non vi farà perdere nulla dell'incontro tra gli emiliani e i liguri: dalle scelte dei due tecnici fino al fischio finale del match, tramite la solita cronaca live scritta.

Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, i dubbi riguardano prevalentemente il centrocampo e l'attacco. Soriano potrebbe essere confermato in mediana accanto a Svanberg, con Vignato a giostrare nel ruolo di trequartista. Ballottaggio sul fronte destro dell'attacco, con Orsolini che potrebbe scalzare Skov Olsen dopo il goal all'Udinese. Quasi certa invece la presenza di Barrow e Palacio nel reparto offensivo, così come la difesa davanti a Skorupski formata da Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks.

Ballardini potrebbe apportare qualche cambiamento al 3-5-2 visto dal primo minuto contro il Sassuolo. In difesa potrebbe rientrare Radovanovic, con Goldaniga e Masiello a completare il trio. Regia affidata a Badelj, supportato da due interni di quantità e qualità come Zajc e Strootman. Ghiglione e Zapppacosta scorrazzeranno lungo le corsie esterne, mentre in avanti Pandev e Destro sono insidiati da Shomurodov e Scamacca. Possibile l'impiego sua dell'uzbeko che del centravanti dell'Under 21.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Scamacca.