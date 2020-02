Bologna-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida il Genoa nell'anticipo della 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic, in lotta per l'Europa, sfida in casa il di Davide Nicola, in lotta per non retrocedere, nell'anticipo della 24ª giornata di . I felsinei sono settimi in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, i liguri invece si trovano al terzultimo posto con 19 punti e un cammino di 4 vittorie, 7 pareggi e 12 k.o.

Nei 44 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa del Bologna, questi ultimi conducono nelle statistiche con 22 punti, 18 pareggi e 4 affermazioni del Grifone. L'ultima vittoria del Genoa in trasferta nel massimo campionato risale al 16 settembre 2018, con goal partita siglato da Piatek.

Le due volte in cui ha conquistato 33 o più punti dopo 23 giornate nell'era dei 3 punti a vittoria, il Bologna ha poi chiuso il campionato piazzandosi al 7° posto (nel 1996/97 e nel 2001/02). Per quanto concerne il Genoa, quella ligure è una delle quattro squadre dei top 5 campionati europei con , Leganés e Maiorca a non aver ancora vinto fuori casa in questa stagione.

Altre squadre

Al Dall'Ara si affronteranno la squadra che ha segnato più reti su calcio d'angolo in questo campionato, ovvero il Bologna con 8, e quella che ne ha segnato di meno in questa situazione, il Genoa con uno. I rossoblù liguri sono anche la formazione dei top 5 campionati europei ad aver utilizzato fino a questo momento più giocatori, ben 33.

L'argentino Rodrigo Palacio, attualmente punto di forza del Bologna, è il grande ex del confronto: 90 presenze e 35 goal in Serie A per lui con la maglia del Genoa. Da ex 'El Trenza' ha realizzato 4 reti contro i liguri, soltanto una di queste con la sua attuale squadra.

Il Bologna ha collezionato un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, il Genoa invece ha rimediato una sconfitta, 2 pareggi di fila e un successo sul nell'ultimo turno. Riccardo Orsolini è il miglior marcatore del Bologna con 7 goal, mentre Goran Pandev è il giocatore più prolifico del Grifone con 6 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BOLOGNA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Genoa

Bologna-Genoa Data: 15 febbraio 2019

15 febbraio 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BOLOGNA-GENOA

Bologna-Genoa si disputerà il pomeriggio di sabato 15 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 90° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Bologna-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Gli abbonati Sky potranno seguire Bologna-Genoa anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android, nel secondo invece sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv

Out per infortunio Santander, Mihajlovic confermerà davanti Palacio come riferimento offensivo. Alle sue spalle, sulla trequarti sarà inserito Svanberg in sostituzione dell'infortunato Soriano, con lo svedese che affiancherà Orsolini e Barrow, recuperati dopo i rispettivi acciacchi. In mediana torna Poli, che ha scontato il turno di squalifica e con lui ci sarà Schouten. In porta giocherà Skorupski, mentre in difesa Tomiyasu e Denswil saranno i due esterni bassi, con Bani e Danilo a comporre la coppia centrale.

Nicola dovrebbe proporre in attacco il tandem composto da Sanabria e Pandev, match-winner contro il Cagliari dopo essere subentrato a partita in corso, ma resta viva la concorrenza di Pinamonti e di Mattia Destro, uno degli ex della partita. A centrocampo si registrano i forfait pesanti di Schöne e Ghiglione, entrambi alle prese con problemi fisici. Sulla fascia destra potrebbe agire dunque Ankersen, con capitan Criscito a sinistra e Behrami al posto del danese in una mediana completata da Sturaro e Radovanovic. L'alternativa è lo spostamento a destra di Sturaro, con l'innesto da mezzala di Cassata. In difesa, davanti al portiere Perin, Soumaoro rileverà l'altro infortunato Romero e completerà la linea a tre con Biraschi e Masiello.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria