Bologna-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bologna ospita il Frosinone nella sfida salvezza del 21° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bologna di Pippo Inzaghi ospita il Frosinone di Marco Baroni nella sfida salvezza della 21ª giornata di Serie A . Gli emiliani sono terz'ultimi con 14 punti, frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, i ciociari penultimi con 10 punti e un cammino di una vittoria, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-FROSINONE

L'attaccante paraguayano Federico Santander è il miglior marcatore dei rossoblù con 5 goal in 20 presenze, mentre Camillo Ciano è il giocatore più prolifico dei giallazzurri con 4 reti in 17 partite giocate. Il Bologna è reduce da 2 sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Frosinone ha collezionato invece un pareggio e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

Bologna-Frosinone si giocherà domenica 27 gennaio alle ore 15.00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà il 4° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE BOLOGNA-FROSINONE IN TV E STREAMING

La partita Bologna-Frosinone sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (253 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-FROSINONE

Pippo Inzaghi cercherà di recuperare l'unico indisponibile Dzemaili a centrocampo, per il resto il tecnico piacentino avrà a disposizione l'intera rosa. Davanti dovrebbe rivedersi Santander nel tridente completato da Palacio e Sansone, con Orsolini inizialmente in panchina. Pulgar sarà confermato in regia, mentre Poli e Soriano saranno le due mezzali.

Tanti assenti per Baroni, che avrà ben 6 giocatori indisponibili per infortunio. In difesa il recuperato Salamon potrebbe prendersi una maglia, a centrocampo Ghiglione e Beghetto sono i candidati per agire sulle due fasce, con Chibsah, Maiello e Cassata in mezzo. In attacco Daniel Ciofani è di nuovo a disposizione, ma potrebbe esserci il rientrante Ciano al fianco di Pinamonti. Salutano Hallfredsson e Ardaiz: contratto rescisso.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.