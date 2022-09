Bologna-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida tra Bologna e Fiorentina alla 6ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

La 6ª giornata di Serie A propone tra le altre la sfida tra Bologna e Fiorentina. Si tratta di un derby dell’Appennino particolarmente importante, tra due formazioni che hanno bisogno di punti.

Il Bologna ha racimolato appena 2 punti nelle prime 5 giornate di campionato. Un trend che ha portato la dirigenza rossoblù ad esonerare Sinisa Mihajlovic (sulla panchina rossoblù dal febbraio 2019) e a sostituirlo con Thiago Motta.

Nelle prime settimane di stagione, la Fiorentina ha un po’ patito il doppio impegno di campionato e Conference League. I viola hanno passato il preliminare contro il Twente e sono ora alla fase a gironi, mentre in campionato hanno 6 punti e non vincono dalla prima giornata.

Negli ultimi anni il Derby dell’Appennino è stato a forti tinte viola. Il Bologna infatti non lo vince dal 26 febbraio 2013, quando ebbe la meglio sui gigliati per 2-1 grazie ai goal di Motta e Christodoulopoulos.

Nelle righe seguenti troverete molte altre informazioni importanti riguardo a Bologna-Fiorentina, come i canali per vedere la partita in tv e streaming e gli aggiornamenti relativi alle formazioni.

La gara tra rossoblù e viola è in programma per domenica 11 settembre 2022, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva Bologna-Fiorentina. La sua applicazione è disponibile sulle moderne smart tv, mentre se il televisore a vostra disposizione non è di ultima generazione dovrete collegarlo a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX oppure a console da gioco come Xbox e PlayStation.

La partita sarà visibile anche attivando ZONA DAZN, al 214 di Sky, per gli abbonati a DAZN e al satellite.

DAZN consente ai propri abbonati di vedere il match anche in streaming. È possibile accedere al sito ufficiale da pc e notebook, oppure scaricare l’app per smartphone e tablet.

Alberto Santi racconterà la sfida per DAZN, con Alessandro Budel nelle vesti di commentatore tecnico.

Potrete seguire la partita anche qui su GOAL, con la consueta diretta testuale. Collegandovi al nostro portale, avrete modo di conoscere minuto per minuto le azioni salienti del match.

Il nuovo allenatore rossoblù Thiago Motta potrebbe non modificare di molto lo schieramento che solitamente adottava Mihajlovic. Soumaoro è out per una lesione al bicipite femorale: dentro uno tra Bonifazi e Posch assieme a Medel e Lucumi. Schouten e Dominguez in mezzo al campo, con De Silvestri e Lykogiannis (più di Cambiaso) sulle fasce. Soriano tra le linee, dietro a Orsolini e Arnautovic.

Italiano prosegue con il suo 4-3-3, cambiando però spesso interpreti per via del doppio impegno di campionato e Conference League. Gollini potrebbe essere preferito a Terracciano, mentre in difesa spazio a Martinez Quarta e Igor come centrali e a Dodo e Biraghi come terzini. Ambarat in regia, con ai lati Bonaventura e Barak. Come punta centrale Jovic, in un tridente con Kouamé e Sottil.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano; Orsolini, Arnautovic.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil.