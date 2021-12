Bologna-Fiorentina dove vederla? Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Fiorentina

Bologna-Fiorentina Data: 5 dicembre 2021

5 dicembre 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite), Sky Sport (251 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite), Sky Sport (251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Derby dell’Appennino dal profumo d’Europa quello tra Bologna e Fiorentina, in programma nel fine settimana e valido per al 16ª giornata di Serie A.

Il Bologna sta letteralmente volando, come mai era capitato nella gestione Saputo. I rossoblù sono ottavi in classifica con 24 punti (gli stessi di Fiorentina e Juventus) e sono reduci dal successo per 1-0 contro LA Roma.

Viaggia spedita anche la Fiorentina, letteralmente trasformata da Vincenzo Italiano. Dopo la beffarda sconfitta nel derby contro l’Empoli, i viola hanno reagito prontamente battendo per 3-1 la Sampdoria.

Ultimamente il Derby dell’Appennino è stato spesso fatale al Bologna. L’ultimo successo dei rossoblù risale alla stagione 2012/13: 2-1 con goal decisivi di Motta e Christodoulopoulos.

In questo articolo troverete molte altre informazioni utili riguardo a Bologna-Fiorentina: da dove vedere il match in tv e streaming alle scelte dei due allenatori.

ORARIO BOLOGNA-FIORENTINA

Quello tra Bologna e Fiorentina sarà il ‘lunch match’ della 16ª giornata di Serie A, essendo in programma domenica 5 novembre 2021 alle ore 12.30. la sfida avrà luogo allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

DOVE VEDERE BOLOGNA-FIORENTINA IN TV

Bologna-Fiorentina verrà trasmessa da DAZN, la cui applicazione è si trova sulle smart tv compatibili. In caso di possesso di un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e accedere all’app.

Per questa sfida ci sarà anche la diretta su Sky, nello specifico sui canali Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite) e Sky Sport (251 satellite)

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca per quanto riguarda DAZN è stata affidata ad Alberto Santi come prima voce e ad Emanuele Giaccherini per il commento tecnico. Sky invece ha optato per il tandem formato da Federico Zancan e Nando Orsi.

BOLOGNA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

DAZN garantisce la possibilità di godersi la partita anche in streaming. Utilizzando un computer o un notebook, basterà cliccare sul sito ufficiale della piattaforma e selezionare l’evento desiderato. Scegliendo invece uno smartphone o un tablet per vedere il match, sarà necessario invece sacricare l’app. Al termine die 90 minuti, saranno disponibili gli highlights dell’evento oltre alla sua riproposizione per intero on demand.

I dispositivi citati in precedenza possono essere utilizzati anche in caso di abbonamento a Sky, usufruendo dell’applicazione gratuita Sky Go.

Una terza opzione è rappresentata da NOW, servizio on demand di Sky. Acquistando il pacchetto ‘Sport’, sarà possibile vedere eventi trasmessi dall’emittente satellitare come le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Bologna-Fiorentina verrà seguita anche minuto per minuto su GOAL, attraverso la consueta cronaca testuale. Accedendo al sito, potrete scoprire le formazioni ufficiali e seguire le azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-FIORENTINA

Mihajlovic schiera i suoi con il 3-4-2-1, con Skorupski tra i pali e una difesa composta da Soumaoro, Medel e Theate. De Silvestri e Hickey presidieranno le fasce, in una mediana completata da Dominguez e Svanberg. Sulla trequarti Soriano e uno tra Sansone e Orsolini (con il primo favorito), mentre in avanti Barrow sostituirà l’infortunato Arnautovic.

Italiano risponde con il classico 4-3-3, in cui Milenkovic torna a far coppia con Martinez Quarta nella difesa posta davanti a Terracciano, con Odriozola e Biraghi come terzini. Torreira dirigerà la mediana, coadiuvato da Bonaventura e Duncan. Novità sugli esterni in attacco rispetto all’ultima gara, dato che dovrebbero giocare Gonzalez e Saponara. Vlahovic confermatissimo come centravanti.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.