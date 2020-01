Bologna-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Bologna e Fiorentina si sfidano nel Derby dell'Appennino, lunch match del 18° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida la , passata sotto la guida di Beppe Iachini, nel Derby dell'Appennino, lunch match del lunedì dell'Epifania della 18ª giornata di . I felsinei sono noni in classifica con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i viola si trovano in 15ª posizione a quota 17, con un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 8 k.o.

Sono complessivamente 67 i precedenti in Serie A fra le due formazioni giocati in casa degli emiliani, con un bilancio di 26 pareggi, 25 successi del Bologna e 16 vittorie della Fiorentina. L'ultima affermazione casalinga dei rossoblù risale al 26 febbraio 2013, quando i goal di Marco Motta e Christodoulopoulos cosentirono alla squadra di Pioli di superare 2-1 quella di Montella, che trovò la rete con Adem Ljajic.

I viola sono imbattuti da 5 gare al Dall'Ara contro il Bologna, con 3 vittorie e 2 pareggi. I rossoblù sono la squadra che ha segnato più goal in Serie A sugli sviluppi di un calcio da fermo nell'anno solare 2019, ben 26.

I toscani sono la 9ª squadra allenata in Serie A da Iachini, che è il secondo tecnico nell'era dei 3 punti dietro Malesani (11) per numero di formazioni guidate. Il Bologna ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, la Fiorentina invece ha riportato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, andamento che ha portato all'esonero di Vincenzo Montella.

Rodrigo Palacio è il miglior marcatore dei felsinei con 5 goal, mentre Erick Pulgar, Gaetano Castrovilli, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic sono i giocatori più prolifici dei viola con 3 reti segnate ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-FIORENTINA

Bologna-Fiorentina si disputerà il mattino di lunedì 6 gennaio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di 2, è previsto per le ore 12.30. Sarà il 135° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, che sarà coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Gli Utenti DAZN potranno inoltre seguire il Derby dell'Appennino Bologna-Fiorentina in diretta streaming anche su tablet e smartphone e sul proprio pc o notebook, per un massimo di 6 dispositivi in totale e di 2 in contemporanea. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mihajlovic ritrova Danilo al centro della difesa, con il brasiliano che farà coppia con Bani. Tomiyasu tornerà così a destra, con Denswil preferito a sinistra a Mbaye. Fra i pali ci sarà Skorupski. In mediana Poli affiancherà Medel. Davanti Palacio sarà il centravanti, mentre Santander, recuperato dopo l'infortunio, partirà dalla panchina. Sulla trequarti sarà confermato il terzetto composto da Orsolini, Soriano e Sansone.

Recuperi importanti per Iachini, che al debutto sulla panchina viola ritrova a disposizione Benassi e Chiesa dopo i rispettivi infortuni. Davanti il figlio d'arte farà coppia con il giovane talento Vlahovic. In mediana proprio Benassi anzichè Badelj, con l'ex Pulgar in regia. Castrovilli alzato di qualche metro tra le linee a sostegno degli attaccanti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

FIORENTINA (3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Dalbert; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.