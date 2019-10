Bologna, per festeggiare i 110 anni al Dall'Ara arriva il Real Madrid Legends

Grande festa per i 110 anni del Bologna: domani sera in un Dall'Ara gremito arriva il Real Madrid Legends per la partita delle leggende.

La grande festa per i 110 anni del è alle porte: domani sera alle ore 20.45 Rizzoli darà il fischio d'inizio alla 'Partita delle leggende' fra e Bologna, con un meraviglioso Dall'Ara gremito a fare da cornice. Cresce sempre di più l'attesa fra i tifosi rossoblu che non vedono l'ora di rivedere in campo leggende del calibro di Roberto Baggio.

Lo spettacolo al Dall'Ara inizierà dalle ore 19, in cui la festa inizierà sul campo e fuori con la mostra 'Atleti, cavalieri, goleador', per poi culminare alle 20.45 con l'inizio della partita delle leggende. A far crescere l'attesa ci pensa il Bologna che con un comunicato ufficiale annuncia i nomi di alcuni dei calciatori che prenderanno parte all'evento.

"Cresce l’attesa per la grande festa dei 110 e per la Partita delle Leggende Bologna-Real Madrid. L’appuntamento è per domani al Dall’Ara: a partire dalle 19 il grande show in campo condotto da Giorgio Comaschi e Gloria Gardini con la partecipazione dei grandi rossoblù di tutti i tempi: anche Roberto Baggio ha confermato la sua presenza. Alle 20:45 il calcio d’inizio di Bologna-Real Madrid Legends, che sarà diretta da Nicola Rizzoli. Pagliuca, Portanova, Torrisi, Paramatti, Perez, Mudingayi, Locatelli, Di Vaio, Marazzina, Adailton, Nervo, Andersson, Kolyvanov sono solo alcuni dei campioni che scenderanno in campo con la maglia rossoblù. Dall’altra parte, tra i Blancos, saranno presenti tra gli altri Roberto Carlos, Seedorf, Karembeu, Arbeloa, Amavisca, Ivan Campo e tanti altri campioni".

Fra le leggende del Bologna non si perde tempo, però, e ci si allena da settimane per presentarsi al meglio contro i prestigiosi rivali in maglia bianca: anche se il clima sarà quello di 'Una grande festa', per citare un grande cantautore bolognese come Luca Carboni, in campo le leggende rossoblu vogliono dare del filo da torcere ai fuoriclasse delle merengues. Uno dei più attivi è l'ex capitano del Bologna, e ora responsabile dello scouting per il club emiliano, Marco Di Vaio che sul profilo 'Twitter' della società lancia un messaggio per tutti i tifosi.