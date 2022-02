Bologna-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Empoli

Bologna-Empoli Data: 6 febbraio 2022

6 febbraio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 24ª giornata di Serie A manda in scena tra gli altri il confronto tra Bologna ed Empoli: due squadre posizionate nella parte centrale della classifica, autrici fin qui di un buon campionato e che vogliono evitare una seconda parte di stagione anonima.

Segui Bologna-Empoli solo su DAZN. Attiva ora

Momento difficile per il Bologna, che nel corso del girone d’andata aveva addirittura assaggiato la zona europea. I rossoblù infatti hanno conquistato solo 3 punti nelle ultime 7 giornate, con 1 vittoria (per 0-3 in casa del Sassuolo) e 6 sconfitte.

Non se la passa meglio l’Empoli, a secco di vittorie dal 12 dicembre 2021 (0-1 a Napoli). Dopo quell’exploit sono arrivati 3 punti nelle successive 6 partite, che però non hanno fatto precipitare eccessivamente i toscani in classifica (hanno ancora 12 punti di margine sulla zona retrocessione).

I precedenti recenti tra Bologna ed Empoli sono a forti tinte azzurre. I rossoblù, infatti, hanno vinto solo una delle ultime otto sfide contro i toscani. Era il 27 aprile 2019 e i felsinei s’imposero per 3-1, grazie ai goal di Soriano, Orsolini, e Sansone.

In questo articolo troverete molte altre informazioni importanti riguardo a Bologna-Empoli: da dove vedere la partita in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO BOLOGNA-EMPOLI

La sfida tra Bologna ed Empoli è stata programmata per domenica 6 febbraio 2022, allo stadio ‘Renato Dall’Ara’. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE BOLOGNA-EMPOLI IN TV

Il confronto tra rossoblù e azzurri verrà trasmesso in esclusiva da DAZN. Questa piattaforma è visibile sia con una smart tv che con un televisore non di ultima generazione. Nel primo caso basterà accedere all’apposita app, mentre nel secondo bisognerà collegare la tv a determinati supporti. Possiamo scegliere tra un TIMVISION Box, dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast e console da gioco come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5.

BOLOGNA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

DAZN concede ai propri abbonati la possibilità di vedere in streaming gli eventi che trasmette. Si può accedere a tale piattaforma da pc e notebook andando sul sito ufficiale, oppure scaricano l’app per smartphone e tablet. Al termine dei 90 minuti, ci saranno gli highlights del match e la sua riproposizione per intero on demand.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Riccardo Mancini è stato scelto come prima voce per raccontare Bologna-Empoli su DAZN, con Manuel Pasqual nelle vesti di commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida del ‘Dall’Ara’ verrà seguita anche qui su GOAL, con una cronaca scritta che partirà dalle formazioni ufficiali e racconterà tutte le emozioni dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-EMPOLI

Mihajlovic dovrebbe optare per il 3-5-2, di cui non faranno parte Hickey e Dominguez (out rispettivamente per squalifica ed infortunio). Davanti a Skorupski, difesa a tre con Soumaoro, Binks (Medel non è al meglio per una botta presa col Cile) e Bonifazi. De Silvestri e Theate sugli esterni, con Schouten, Svanberg e Soriano nel cuore della mediana. Orsolini e Arnautovic formeranno la coppia d’attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

Andreazzoli risponde con il 4-3-1-2, cui potrebbe trovare spazio subito il nuovo acquisto Cacace (in ballottaggio con il rientrante Parisi). Possibile esordio anche per Verre. Per il resto Vicario tra i pali, Stojanovic, Romagnoli e Tonelli (o Ismajli) a completare la retroguardia, Zurkowski, Stulac e Bandinelli in mediana e Bajrami tra le linee con Henderson.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Theate; Orsolini, Arnautovic.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.