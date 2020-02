Bologna in emergenza: contro l'Udinese 8 indisponibili

Emergenza piena in casa Bologna: in vista del match con l'Udinese, Mihajlovic dovrà fare i conti con ben 8 indisponibili tra infortuni e squalifiche.

Il pesante ko interno col ha lasciato in eredità non solo un colpo da dover digerire, ma anche defezioni importanti: in vista del prossimo impegno con l', infatti, il di Mihajlovic dovrà fare a meno di ben 8 pedine.

Tra infortuni e squalifiche i felsinei si presenteranno al match di sabato pomeriggio al 'Dall'Ara' con gli uomini contati: i rossi rimediati da Denswil e Schouten, hanno complicato non poco i piani di Sinisa.

Oltre ai due espulsi del weekend, pronti ad essere squalificati dal giudice sportivo, contro l'Udinese il Bologna sarà privo anche di altri 6 calciatori fermi ai box per guai fisici: Dijks, Krejci, Medel, Sansone, Santander e Soriano.

Se il blitz di aveva alimentato speranze europee, la sconfitta casalinga col Genoa ha riportato sulla terra i rossoblù: la classifica autorizza a sognare, ma c'è prima da far fronte all'emergenza.